Nasib Onana di Ujung Tanduk, Gaji Selangit Jadi Beban MU

Karier Andre Onana di Old Trafford nampaknya bakal tamat lebih cepat. Manchester United dikabarkan sudah tidak menyertakan kiper asal Kamerun itu dalam rencana skuad musim depan. Alih-alih mempertahankannya, Setan Merah lebih memilih melepas Onana secara permanen begitu masa peminjamannya berakhir.

Meski Onana dilaporkan bertekad mengikuti pramusim untuk membuktikan kemampuannya di hadapan pelatih baru, Michael Carrick, manajemen klub tampaknya tetap pada keputusan awal.

Mengutip Flashscore, Sabtu (18/4/2026), MU kini aktif mencarikan klub baru bagi Onana pada bursa transfer musim panas mendatang.

Selain Onana, kiper lainnya yakni Altay Bayindir juga diperkirakan akan didepak. Penjaga gawang asal Turki tersebut dikabarkan bakal kembali ke negaranya sebagai bagian dari restrukturisasi tim yang dilakukan manajemen baru untuk membangun komposisi pemain yang lebih efisien.

Faktor finansial menjadi pertimbangan utama di balik rencana pelepasan ini. Gaji Onana yang mencapai 175.000 pound sterling per pekan dinilai tidak sepadan bagi pemain yang kemungkinan hanya menjadi kiper cadangan.

Kondisi ini diperparah dengan munculnya kiper muda Senne Lammens yang tampil impresif. Kehadiran Lammens semakin mempersempit peluang Onana untuk kembali memperebutkan posisi utama di bawah mistar gawang Setan Merah.

Laporan internal menyebutkan bahwa Manchester United saat ini tengah memproses perekrutan penjaga gawang baru untuk memperkuat kedalaman tim. Namun, peluang Onana untuk kembali ke skuad belum sepenuhnya tertutup jika rencana transfer klub mengalami perubahan menjelang musim baru dimulai.

