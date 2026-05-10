Nasib Timnas U-17 di Ujung Tanduk, Kurniawan Yakin Bisa Kejutkan Jepang

Pelatih Timnas Indonesia U-17 Kurniawan Dwi Yulianto (kedua kanan) memimpin latihan di Lapangan A, Kompleks GBK Senayan, Jakarta, Jumat (24/4/2026). (Foto: Antara)

Harapan Timnas Indonesia U-17 untuk lolos ke perempat final Piala Asia U-17 2026 sekaligus mengamankan tiket ke putaran final Piala Dunia U-17 2026 menipis setelah kalah 0-2 dari Qatar pada laga kedua fase grup.

Hasil tersebut membuat skuad Garuda Muda turun ke posisi ketiga klasemen sementara Grup B dengan raihan tiga poin dari satu kemenangan atas China pada laga perdana.

Kini, satu-satunya skenario bagi Timnas Indonesia U-17 untuk melaju ke fase gugur adalah meraih kemenangan atas Jepang pada laga pamungkas grup.

Tim Samurai Biru Muda sendiri telah memastikan tiket ke perempat final setelah menundukkan China dengan skor 2-1. Jepang memuncaki klasemen dengan enam poin setelah sebelumnya juga mengalahkan Qatar 3-1.

Menanggapi situasi tersebut, pelatih Timnas Indonesia U-17, Kurniawan Dwi Yulianto, mengaku tetap menghormati kekuatan Jepang. Namun, ia menegaskan peluang timnya belum sepenuhnya tertutup.

"Ya, kami berharap, dan kami tahu serta respek kepada Jepang mereka tim kuat dan sudah dipastikan lolos. Namun, seperti yang saya bilang bahwa segala sesuatu masih bisa terjad," tuturnya.

Kurniawan berharap para pemain dapat menunjukkan daya juang lebih besar pada pertandingan terakhir. Ia juga menilai tim pelatih harus segera memulihkan mental pemain usai kekalahan dari Qatar.

"Kami berharap daya juang anak-anak lebih ditingkatkan lagi. Setelah kekalahan tadi malam, menjadi tugas kami di jajaran pelatih dan ofisial untuk mengembalikan mental mereka agar tidak semakin terpuruk," tegasnya.

Meski berada dalam tekanan, Timnas Indonesia U-17 dipastikan tetap berjuang hingga akhir demi menjaga peluang tampil di Piala Dunia U-17 2026. Kurniawan pun meminta dukungan dari masyarakat Indonesia.

"Karena peluang masih ada, masih terbuka, dan kami akan berusaha untuk terus berjuang serta maksimal sampai titik terakhir perjuangan kami. Dan pastinya, kami mohon doanya dari seluruh masyarakat Indonesia," ucap sosok yang akrab disapa Si Kurus, memungkas.