Nasib Whoosh Ditentukan dalam 2 Bulan, Ada Opsi Diambil Alih Kemenkeu

Suasana arus balik mudik di Stasiun Kereta Cepat Whoosh pada hari kelima setelah Lebaran 2026, Jakarta, Kamis (26/3/2026). (Foto: Antara/Luthfia Miranda Putri)

Ukuran Font Kecil Besar

COO BPI Danantara, Dony Oskaria, membuka peluang pengambilalihan PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) oleh Kementerian Keuangan. Saat ini, skema untuk perusahaan konsorsium pengelola Kereta Cepat Whoosh tersebut sedang dalam tahap pembahasan.

"Iya, kemungkinan, insyaAllah mudah-mudahan sebentar lagi selesai, kita pikirin satu-satu kan," kata Dony kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (7/4/2026).

Dony menjelaskan bahwa pemerintah masih menyiapkan beberapa opsi untuk menyelesaikan permasalahan pada proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung tersebut. Namun, ia belum bersedia merinci detail skema karena prosesnya belum final.

"Ada beberapa skema tentunya, nanti saya akan update karena kalau sekarang belum final kita update nanti takut ramai lagi," ujarnya.

Kepala Badan Pengaturan BUMN ini menargetkan kepastian mengenai nasib KCIC akan selesai dalam kurun waktu satu hingga dua bulan ke depan.

"Masih ada beberapa opsi pokoknya. Semua penyelesaian itu, jadi apakah opsi A, Opsi B, tapi 1-2 bulan ini akan selesai," ungkapnya.

Terkait keberadaan BUMN dalam konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) seperti PT KAI, PT WIKA, PT Jasa Marga, hingga PTPN, Dony menyatakan pemerintah ingin mengembalikan fokus perusahaan-perusahaan tersebut sesuai bidangnya masing-masing.

"Itu kita beresin sekalian, kan kita maunya sekali selesai tuntas semua kita kembalikan lagi ke porsinya, misalnya WIKA memang bukan bidangnya di situ kita akan fokus ke kontraktor. Nanti satu per satu kita bereskan. Kita maunya semua yang diselesaikan tuntas," pungkas Dony.