NATO di Persimpangan Jalan: Eropa Mulai Lepas dari Ketergantungan Senjata AS

Ukuran Font Kecil Besar

Hubungan transatlantik antara Amerika Serikat dan sekutu NATO di Eropa kini berada di titik nadir. Mantan Sekretaris Jenderal NATO, Anders Fogh Rasmussen, secara terbuka menyebut sikap pemerintahan Donald Trump terhadap sekutu sebagai sesuatu yang 'menyakitkan' dan menjadi sinyal keras bahwa Eropa harus segera mengubah arah strategi pertahanannya.

Dalam wawancara eksklusif dengan Euronews, Rasmussen menegaskan bahwa era ketergantungan mutlak pada payung keamanan Washington harus berakhir. Eropa kini dituntut untuk 'berdiri di atas kaki sendiri' dengan memprioritaskan kemandirian industri pertahanan domestik.

Krisis Logistik: Senjata Barat Tergerus Konflik Global

Peringatan Rasmussen bukan tanpa alasan. Industri pertahanan Barat saat ini tengah menghadapi tekanan logistik yang sangat berat. Keterlibatan di berbagai front—mulai dari perang di Ukraina yang telah berlangsung lebih dari dua tahun hingga memanasnya situasi di Timur Tengah—telah menguras cadangan strategis senjata dan amunisi NATO hingga ke level yang mengkhawatirkan.

Kapasitas produksi industri pertahanan Barat dinilai gagal mengimbangi laju konsumsi di medan perang. Akibatnya, pasokan untuk Ukraina menjadi tersendat, dan negara-negara NATO mulai harus memilih secara selektif amunisi mana yang harus dikirim dan mana yang harus disimpan sebagai cadangan nasional.

"Ini adalah tantangan terbesar dalam sejarah NATO. Kita tidak boleh naif lagi melihat dinamika geopolitik global," tegas Rasmussen.

Ancaman Internal: Dari Greenland hingga Perbedaan Sikap

Ketegangan internal NATO semakin meruncing. Wacana Donald Trump mengenai Greenland—wilayah otonom milik Denmark—dianggap sebagai preseden berbahaya yang mengancam solidaritas aliansi. Langkah yang dinilai sebagai bentuk tekanan sepihak ini justru memicu resistensi keras dari Eropa, karena dianggap merusak prinsip pertahanan kolektif.

Perpecahan juga terlihat dalam menyikapi konflik di Timur Tengah. Banyak negara Eropa secara tegas menolak terseret dalam operasi militer yang dinilai berada di luar mandat defensif NATO. Hal ini mempertegas batasan antara kepentingan nasional Eropa dan kebijakan luar negeri Washington yang cenderung agresif.

Peluang untuk Mandiri

Di balik ketegangan ini, Rasmussen melihat adanya peluang emas bagi Eropa untuk merumuskan ulang posisi tawarnya. Membangun basis industri pertahanan dalam negeri bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan strategis.

Langkah ini dipandang mampu mengurangi kerentanan Eropa terhadap pergeseran kebijakan politik di Amerika Serikat. Dengan memiliki kemandirian dalam pengadaan persenjataan, Eropa tidak lagi akan menjadi sekutu yang 'tergantung', melainkan mitra yang sejajar dalam menjaga keamanan kawasan.