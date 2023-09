NCT 127 Resmi jadi Brand Ambassador Click

Gebrakan K-Oral Care pertama di Indonesia, Click Natural Whitening Toothpaste, yaitu dengan mengumumkan K-Pop Idol, NCT 127 sebagai Brand Ambassador Click.

“NCT 127 kami pilih sebagai Brand Ambassador karena kami merasa terdapat kesamaan strategi dan visi dengan Brand kami, yaitu “Different”. Para member NCT 127 telah mencoba dan merasakan sendiri perbedaan produk kami dibandingkan produk oral care lainnya, bahkan mereka sangat menyukainya.” Ujar Marcheilla sebagai Brand Marketing Manager Click, melalui siaran pers, Jakarta, Senin, (4/7/2022).

Statement tersebut semakin didukung dengan salah satu konten member NCT 127, Taeyong melalui Tiktok Live dari akun pribadinya yang menginfokan bahwa dirinya pada saat itu baru saja menjalani shooting produk yang akan disukai masyarakat Indonesia karena sangat unik dan menggemaskan.

Melalui segala keunikan dan keunggulan yang dimiliki pasta gigi Click, Marcheilla berharap produk pasta gigi Click dapat mengubah kebiasaan lama masyarakat Indonesia dan bisa menjadi solusi yang efektif mengatasi seluruh permasalahan gigi dan mulut. Tentunya juga diiringi dengan kesadaran menyikat gigi masyarakat Indonesia yang akan meningkat bersama Click dan NCT 127.

Produk Click Natural Whitening Toothpaste sudah resmi diluncurkan di Indonesia tanggal 4 Juli 2022 ini dan dapat dibeli di Click Official Store yang ada di Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli.

Seperti yang diketahui bahwa trend Korea Selatan saat ini sangat popular di seluruh penjuru dunia, termasuk di Indonesia. Tidak hanya trend drama, namun trend penampilan ala Korea Selatan pun kini telah menjadi sebuah standar tersendiri bagi banyak orang di dunia.

Seiring dengan trend ini, hadir inovasi dan gebrakan terbaru, yaitu Click Natural Whitening Toothpaste, sebagai K-Oral Care pertama di Indonesia yang siap untuk mengubah kebiasaan lama menyikat gigi masyarakat Indonesia.

Click Natural Whitening Toothpaste, melalui campaign-nya #FeelTheDifference hadir sebagai solusi permasalahan gigi dan mulut masyarakat Indonesia dengan konsep yang sangat berbeda dibandingkan produk oral care yang sudah ada di pasaran saat ini. Kehadiran konsep baru ini diharapkan dapat mengubah kebiasaan lama masyarakat Indonesia dalam menjaga kesehatan gigi dan mulut mereka.

“Produk kami hadir dengan bahan aktif natural Himalayan Pink Salt yang dapat membantu memutihkan gigi secara alami, karena kami sadar bahwa gigi yang sehat dan cerah adalah idaman semua orang. Tidak hanya itu, kami juga mendobrak status quo dimana kami langsung mengeluarkan produk dengan 7 fungsi yang berbeda dan juga dengan beragam rasa yang sangat unik dan menyegarkan, yang belum pernah ada pada produk oral care lainnya. Kami sangat percaya bahwa kehadiran produk baru kami dapat memberikan experience yang berbeda dan belum pernah dirasakan sebelumnya oleh seluruh masyarakat Indonesia, sesuai dengan campaign kami, yaitu Feel the Difference, karena kami adalah the next generation of oral care, so we offer something different," tambah Marcheilla.

Tidak hanya hadir dengan 7 solusi lengkap permasalahan gigi dan mulut, Click Natural Whitening Toothpaste juga hadir dengan beragam rasa yang sangat unik, mulai dari barley mint, peach mint, hingga passion fruit mint. Pasta gigi Click juga memiliki desain kemasan yang sangat berbeda jika dibandingkan dengan produk oral care yang ada di Indonesia. Dikemas secara fun, rangkaian pasta gigi Click juga sudah memiliki sertifikat halal dan teruji secara klinis mampu memutihkan gigi dalam waktu 14 hari.