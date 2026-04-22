Negara Arab Kompak Desak Iran Bayar Ganti Rugi, Ini Penyebabnya

Ukuran Font Kecil Besar

Para menteri luar negeri dari negara-negara Arab mendesak Iran untuk memberikan kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan akibat serangan terhadap sejumlah negara di kawasan serta penutupan jalur pelayaran strategis, termasuk Selat Hormuz.

Desakan tersebut dituangkan dalam resolusi yang dihasilkan dalam pertemuan darurat Liga Arab yang digelar secara virtual pada Selasa (21/4), di bawah kepemimpinan Bahrain.

Dalam dokumen itu, Iran disebut memikul "tanggung jawab internasional penuh" atas serangan yang menyasar sejumlah negara Arab, seperti Yordania, Uni Emirat Arab, Bahrain, Arab Saudi, Oman, Qatar, Kuwait, dan Irak. Iran juga dinilai wajib memberikan "ganti rugi penuh" sesuai hukum internasional atas seluruh dampak yang ditimbulkan.

Selain itu, resolusi turut mengecam langkah Iran menutup Selat Hormuz serta ancaman terhadap Selat Bab el-Mandeb. Tindakan tersebut dinilai melanggar hukum internasional dan prinsip kebebasan navigasi.

Menteri Luar Negeri Bahrain, Abdullatif Al Zayani, mengatakan bahwa langkah Iran telah mengganggu jalur pelayaran global serta berdampak pada keamanan energi dan distribusi kebutuhan pokok.

Dia menegaskan, Teheran harus bertanggung jawab atas konsekuensi dari penutupan Selat Hormuz terhadap lalu lintas pelayaran internasional.

Di sisi lain, sebelumnya Iran juga menuntut kompensasi dari sejumlah negara Arab, termasuk Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Yordania. Teheran menilai negara-negara tersebut terlibat dalam konflik yang terjadi.

Ketegangan di kawasan meningkat setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan bersama terhadap Iran pada 28 Februari. Serangan itu kemudian dibalas oleh Teheran dengan menargetkan Israel serta negara-negara yang menampung aset milik AS.

Upaya meredakan konflik sempat dilakukan melalui perundingan damai yang difasilitasi Pakistan. Pertemuan perdana berlangsung pada 11 April setelah tercapainya gencatan senjata selama dua pekan sejak 8 April.

Dengan diperpanjangnya masa gencatan senjata pada Selasa, pembahasan untuk melanjutkan perundingan tahap berikutnya masih terus diupayakan.