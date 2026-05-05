10 Negara dengan Sumber Daya Alam Terbesar di Dunia (Foto: ChatGPT)

Ukuran Font Kecil Besar

Sumber daya alam menjadi salah satu faktor yang menentukan kekuatan ekonomi sebuah negara, mulai dari minyak bumi, gas alam, batubara, emas, hingga hutan dan hasil laut.

Selain memiliki cadangan sumber daya alam melimpah, negara yang dapat memaksimalkan komoditasnya dengan baik, sering mendapat peran penting dalam perdagangan dan industri global.

Melansir dari Investopedia dan sejumlah sumber lainnya, berikut adalah daftar negara dengan sumber daya alam terbesar di dunia saat ini:

Negara dengan Sumber Daya Alam Terbesar di Dunia

Negara dengan Sumber Daya Alam Terbesar di Dunia (Foto: ChatGPT)

1. Russia

Rusia menyimpan kekayaan alam yang berlimpah di wilayah kekuasaannya, mulai dari batubara, minyak bumi, gas alam, emas, kayu hutan, sampai logam.

Nilai kekayaan alam yang tersimpan di Rusia disebut mencapai US$75 triliun atau sekitar Rp1,299 kuadrilliun.

Rusia berada di peringkat kedua sebagai negara dengan cadangan gas alam terbesar, yakni 22,72 triliun meter kubik dan produsen minyak mentah terbesar ke-3 di dunia sebanyak 510 juta ton.

2. Amerika Serikat

Nilai kekayaan alam Amerika Serikat diperkirakan mencapai US$45 triliun atau sekitar Rp779 kuadriliun.

Amerika Serikat tercatat sebagai negara dengan cadangan batubara terbesar di dunia, mencapai 273,2 miliar pada tahun 2025.

Selain itu, AS juga kaya akan cadangan alam lainnya seperti tembaga, emas, minyak, dan gas alam, serta hutan kayu.

3. Arab Saudi

Nilai kekayaan alam Arab Saudi dilaporkan mencapai US$34,4 triliun, sekitar Rp596 kuadriliun yang sebagian besar berasal dari minyak bumi.

Sebagai informasi, pada tahun 2025, Arab Saudi berada di peringkat ke-2 negara dengan cadangan minyak terbesar 267,23 miliar barrel.

4. Kanada

Negara terbesar kedua di dunia, Kanada, tercatat memiliki kekayaan alam yang nilainya mencapai US$33,2 triliun atau sekitar Rp575 kuadriliun.

Kanada berada di peringkat ke-4 dalam daftar negara dengan cadangan minyak bumi terbanyak, yakni163,10 miliar barrel.

Selain itu, Kanada juga kaya akan mineral industri seperti gips, batu kapur, garam batu, dan kalium.

5. Iran

Iran tercatat di peringkat ke-3 sebagai negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia, sebesar 208,60 miliar barrel serta negara kedua dengan cadangan gas alam terbesar di dunia, sebesar 1,183 miliar.

Berkat itu, nilai kekayaan alam Iran diperkirakan mencapai US$27,3 triliun atau sekitar Rp473,04 kuadriliun.

6. Tiongkok

Nilai kekayaan Tiongkok diperkirakan mencapai US$23 triliun atau sekitar Rp398,53 kuadriliun. 90 persen kekayaan Tiongkok berasal dari logam dan produksi batu bara.

Sebagai informasi, Tiongkok berada di peringkat pertama dalam daftar negara penghasil batubara sebanyak 3,708 triliun pada tahun 2026.

Selain itu, Tiongkok punya hutan kayu luas dan tanah pertanian yang turut berkontribusi kepada nilai kekayaan alamnya.

7. Brasil

Brasil tercatat memiliki kekayaan alam senilai US$21,8 triliun atau sekitar Rp377,7 kuadriliun.

Pada tahun 2025, Brasil berada di peringkat ke-15 sebagai produsen minyak terbesar di dunia, yaitu 37,5 miliar barrel.

8. Australia

Australia punya kekayaan alam yang nilainya ditaksir mencapai US$19,9 triliun atau sekitar Rp344 kuadriliun, yang sebagian besar dari batubara, tembaga, emas, hingga uranium.

Meski luas wilayahnya hanya 80 persen dari luas Amerika Serikat, Australia masuk dalam daftar produsen minyak bumi dan gas alam cair (LNG) terbesar dengan hasil produksi mencapai 150,1 miliar kubik meter.

9. Irak

Nilai kekayaan alam Irak ditaksir mencapai US$15,9 triliun atau sekitar Rp275,51 kuadriliun. Meski wilayahnya didominasi padang pasir, Irak menyimpan banyak harta karun yang berharga, seperti minyak bumi, gas alam, dan fosfat.

Dengan cadangan minyak sebesar 145 miliar barrel, Iran masuk sebagai negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia.

10. Venezuela

Venezuela ditaksir memiliki nilai kekayaan alam mencapai US$14,3 triliun atau sekitar Rp247,7 kuadriliun.

Negara yang sedang dilanda hyperinflasi ini merupakan negara dengan cadangan minyak bumi terbesar di dunia yang mencapai 303 miliar barrel di tahun 2025.