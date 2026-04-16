10 Negara dengan Tingkat Pengangguran Tertinggi Menurut IMF

Negara dengan Tingkat Pengangguran Tertinggi Menurut IMF

Ukuran Font Kecil Besar

Pengangguran menjadi masalah yang sangat besar karena dampaknya bukan hanya berkaitan dengan ekonomi, tetapi juga kualitas hidup.

Ketika roda ekonomi berputar pelan, perusahaan akan mengurangi jumlah pekerja.

Mereka yang menjadi korban terpaksa mengubah gaya hidup agar bisa bertahan hidup, salah satunya adalah mengurangi biaya pangan.

Dalam jangka panjang, asupan nutrisi yang buruk dapat menurunkan kualitas hidup masyarakat, mulai dari kekurangan gizi, penyakit, hingga penurunan angka harapan hidup.

Oleh sebab itu, masalah pengangguran tidak boleh dibiarkan begitu lama, karena efeknya yang begitu besar.

Daftar Negara dengan Tingkat Pengangguran Tertinggi

Mengutip dari laman resmi IMF, berikut adalah sepuluh negara dengan tingkat pengangguran tertinggi per Februari 2026:

Sudan: 61,3% Afrika Selatan: 32,5% Yordania: 21,3% Georgia: 13,9% Armenia: 12,8% Bosnia dan Herzegovina: 12,6% Maroko: 12,2% Makedonia Utara: 11,5% Panama: 10,4% Ukraina: 10,2%

1. Sudan

Tingginya tingkat pengangguran di Sudan yang mencapai 61,3% disebabkan oleh konflik sipil yang berkepanjangan.

Kehancuran infrastruktur yang disebabkannya, membuat banyak pebisnis menutup usaha dan masyarakat kehilangan pekerjaan secara masif.

2. Afrika Selatan

Tingkat pengangguran yang tinggi di Afrika Selatan disebabkan oleh warisan kebijakan eksklusi ekonomi di era apartheid (1948-1990-an), yang menciptakan hambatan terhadap akses pendidikan bagi mayoritas warga.

Kondisi ini diperparah oleh rendahnya jumlah lulusan perguruan tinggi serta ketidakcocokan keterampilan antara angkatan kerja dengan kebutuhan industri yang berjalan.

3. Yordania

Masalah yang terjadi di Yordania juga sama, yaitu ketidakcocokan struktural pasar tenaga kerja.

Krisis semakin menjadi-jadi bagi kamu muda dan perempuan, dengan tingkat pengangguran hingga 46 persen.

4. Georgia

Tingginya tingkat pengangguran di Georgia disebabkan oleh ketidakcocokan struktural, seperti kurangnya tenaga kerja terampil dan rendahnya angkatan kerja.

5. Armenia

Tingginya angka pengangguran di kalangan pemuda juga disebabkan oleh masalah struktural, seperti ketidakcocokan keterampilan dan besarnya sektor tenaga kerja informal.

Kondisi semakin mengkhawatirkan dengan tingginya angka emigrasi yang terus berlanjut, yang membuat hilangnya potensi tenaga kerja produktif di dalam negeri.

Bagaimana dengan Posisi Indonesia?

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pengangguran adalah penduduk yang sedang tidak bekerja namun sedang mencari pekerjaan atau menyiapkan usaha. Sehingga, tidak semua orang yang tidak bekerja dapat dikategorikan sebagai pengangguran.

Di Indonesia, tingkat pengangguran biasanya diukur melalui Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang mengukur jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja dan pengangguran.

Berdasarkan data BPS per Februari 2026, TPT Indonesia berada di angka 4,74 persen, turun 0,11 persen dibanding Agustus 2025.

Sementara menurut data yang dirilis oleh International Monetary Fund (IMF), tingkat pengangguran Indonesia pada tahun 2025 adalah 4,9 persen.

Sayang tidak ada indikator ekonomi yang menyatakan ambang batas normal jumlah pengangguran di sebuah negara.

Mengingat International Labour Organization (ILO) memperkirakan rata-rata pengangguran global tetap stabil di angka 4,9 persen hingga 2025, maka tingkat pengangguran Indonesia saat ini dapat dikategorikan masih berada dalam batas aman dan mencerminkan kondisi pasar kerja yang stabil.