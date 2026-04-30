5 Negara Maju dan Makmur di Afrika Berdasarkan PDB Tahun 2026
Afrika sering disebut sebagai benua yang masih berkembang, padahal, sejumlah negaranya memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat.
Dengan kekayaan sumber daya alam, pertumbuhan sektor industri, hingga perkembangan teknologi yang semakin pesat, beberapa negara di Afrika berhasil mencatatkan kinerja ekonomi yang mengesankan.
Bahkan, jika dilihat dari nilai Produk Domestik Bruto (PDB), ada sejumlah negara yang masuk kategori paling makmur di kawasan ini.
Daftar Negara Maju di Afrika Berdasarkan PDB
Merujuk data IMF, berikut adalah daftar negara di Afrika yang memiliki nilai PDB (Current Prices) tertinggi:
1. Afrika Selatan - US$479,96 miliar
Afrika Selatan menorehkan pencapaian PDB sebesar US$479,96 miliar pada tahun 2026. Angka ini naik cukup signifikan dibanding tahun 2023 yang berjumlah US$427,14 miliar.
Peningkatan PDB ini ditunjang dari sektor pertambangan, manufaktur, jasa keuangan, dan pariwisata.
Sebagai informasi, Afrika Selatan merupakan salah satu negara penghasil emas, berlian, batu bara, platinum, dan bijih besi terbesar di dunia.
2. Mesir - US$429,65 miliar
Angka PDB Mesir naik sangat signifikan, dari US$364,64 miliar di tahun 2025 menjadi US$429,65 miliar di tahun 2026.
Peningkatan PDB ini berasal dari sektor teknologi informasi dan komunikasi yang terus berkembang.
Sektor lain yang berkontribusi terhadap pertumbuhan PDB nasionalnya adalah ekspor migas, pariwisata, perdagangan, infrastruktur, dan properti.
3. Nigeria - US$377,37 miliar
Nigeria tercatat memiliki PDB sebesar US$377,37 miliar di tahun 2026, sebelumnya hanya US$290,49 miliar.
Pencapaian ini berhasil diraih dari sektor migas yang berkontribusi sebesar 80 persen, diikuti dengan sektor pariwisata, transportasi, infrastruktur, perdagangan, dan industri.
4. Aljazair - US$317,17 miliar
PDB Aljazair tahun 2026 mencapai US$317,17 miliar, naik cukup besar dibanding tahun 2025 sebesar US$285,72 miliar.
Tingginya angka PDB ini berkat sektor migas yang menyumbang hampir 60 persen pendapatan negara.
Selain migas, sektor pertanian, industri, jasa, dan konstruksi juga berperan besar dalam pertumbuhan PDB nasional.
5. Maroko - US$194,33 miliar
IMF mencatat PDB Maroko tahun 2026 mencapai US$194,33 miliar. Angka ini naik cukup signifikan dibanding tahun 2025 yang sebesar US$182,59 miliar.
Maroko tidak bergantung pada sektor migas, tetapi melalui sektor pertambangan dan manufaktur.
Sebagai informasi, Maroko dikenal sebagai produsen fosfor terbesar ketiga di dunia.