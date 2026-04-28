10 Negara Penyumbang Sampah Mikroplastik Terbesar di Dunia

Mikroplastik merupakan sampah dengan partikel kecil berukuran 1 nanometer (sekitar sehelai rambut manusia) hingga 5 milimeter (selebar cincin kawin).

Hingga tahun 2020, jumlah mikroplastik mencapai 2,7 juta ton dan dapat ditemukan di berbagai tempat, mulai dari palung laut terdalam, puncak Gunung Everest, hingga di dalam tubuh manusia.

Sampah ini tidak hanya merusak lingkungan seperti merusak rantai makanan di laut atau membuat tanah kurang subur, tetapi juga berbahaya bagi kesehatan manusia.

Mengingat ukurannya yang begitu kecil, sampah ini dapat dengan mudah masuk ke tubuh melalui makanan atau udara yang kita hirup.

Dampaknya sangat berbahaya karena dapat memicu peradangan saluran pernapasan hingga risiko asma atau bronkitis.

Sampai saat ini, masalah mikroplastik semakin memburuk karena jumlahnya yang begitu banyak dan tersebar di sungai dan laut di seluruh penjuru dunia.

Negara Penyumbang Sampah Mikroplastik Terbesar di Dunia

Berdasarkan World Population Review, berikut adalah sepuluh negara yang menjadi penyumbang mikroplastik terbesar di dunia:

Tiongkok: 787,069 ton India: 391.879 ton Amerika Serikat: 267.248 ton Jepang: 156.482 ton Indonesia: 78.625 ton Jerman: 74.220 ton Pakistan: 59.164 ton Korea Selatan: 56.738 ton Prancis: 53.549 ton Arab Saudi: 51.195 ton

1. Tiongkok

Tiongkok menjadi negara penyumbang mikroplastik paling besar di dunia sebanyak 787.069 ton, sesuai dengan statusnya sebagai negara manufaktur.

Selain itu, Tiongkok juga mencatat angka tertinggi dalam polusi zat kimia tambahan sebesar 60.408 ton.

Zat kimia ini bisa berupa pewarna dan pengeras plastik yang sangat berbahaya karena dapat meresap ke dalam rantai makanan dan merusak ekosistem air.

2. India

Jumlah sampah mikroplastik di India yang masuk ke area perairan diperkirakan mencapai 391.879 ton. Polusi zat kimia yang dihasilkannya diperkirakan mencapai 31.937 ton.

Penyebab utamanya adalah infrastruktur pengelolaan limbah yang belum mampu mengimbangi pertumbuhan populasi yang sangat cepat. Sehingga, banyak sampah plastik yang berakhir di perairan dan terurai menjadi mikroplastik.

3. Amerika Serikat

Jumlah sampah mikroplastik di Amerika Serikat terhitung sangat tinggi, yakni 267.248. dengan angka polusi zat kimia mencapai 6.797 ton.

Sumber mikroplastik terbesar berasal dari abrasi ban kendaraan serta serat sintetis dari pakaian (microbeads) yang terlepas saat mencuci baju.

4. Jepang

Jepang juga menjadi salah satu negara yang melepaskan mikroplastik ke laut sebanyak 156.482 ton.

Namun karena mereka memiliki sistem pengolahan limbah yang canggih dan regulasi yang ketat, polusi zat kimia yang dihasilkan sangat rendah, yakni hanya sebesar 854 ton.

5. Indonesia

Indonesia berada di peringkat kelima sebagai penyumbang mikroplastik terbesar di dunia sebanyak 78.625 ton. Angka polusi zat kimia yang dihasilkannya terhitung cukup tinggi, yakni 8.088 ton.

Mikroplastik di Indonesia mayoritas berasal dari sampah plastik mikro (seperti kantong kresek dan kemasan saset) yang tidak terkelola dengan baik, lalu hancur menjadi partikel kecil yang menyebar di sungai lalu ke laut.

6. Jerman

Jumlah sampah mikroplastik yang beredar di wilayah perairan Jerman mencapai 74.220 ton dengan polusi zat kimia mencapai 2.614 ton.

Sumber sampah berasal dari debu ban di jalan raya sertai aktivitas industri otomatif dan manufaktur yang besar.

7. Pakistan

Jumlah mikroplastik di Pakistan mencapai 59.164 ton dengan angka poluzi zat kimia mencapai 7.287 ton.

Masalah ini disebabkan karena minimnya fasilitas pengolahan air limbah dan banyak plastik yang dibuang ke sungai-sungai, lalu mengalami degradasi hingga berubah menjadi mikroplastik.

8. Korea Selatan

Jumlah sampah mikroplastik di Korea Selatan mencapai 56.738 ton. Namun, tingkat polusi zat kimianya terhitung sangat rendah, yakni sebanyak 291 ton.

9. Prancis

Mikroplastik di Prancis mencapai 53.549 ton dengan tingkat polusi zat kimia mencapai 958 ton.

Sampah mikroplastik ini sebagian besar berasal dari limbah tekstil sintetis, di mana setiap kali pakaian tersebut dicuci, ribuan serat mikro terlepas ke saluran air dan menyebar ke berbagai daerah.

10. Arab Saudi

Mikroplastik di Arab Saudi terhitung tinggi mencapai 51.195 ton karena dipengaruhi oleh industri petrokimia. Tingkat polusi zat kimia yang dihasilkan cukup tinggi, mencapai 4.852 ton.