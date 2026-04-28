Inilah Negara-Negara yang Berbatasan dengan Indonesia di Wilayah Darat dan Laut

Ukuran Font Kecil Besar

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dan tersebar dari Sabang hingga Merauke.

Letak geografis ini membuat Indonesia berbatasan langsung dengan sejumlah negara, baik melalui daratan maupun lautan.

Batas-batas wilayah tersebut tidak hanya menjadi penanda kedaulatan negara, tetapi juga berperan penting dalam hubungan internasional, perdagangan, hingga keamanan kawasan.

Lalu, negara apa saja yang berbatasan langsung dengan Indonesia? Berikut daftar dan penjelasannya.

Negara yang Berbatasan Langsung dengan Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 43 Tahun 2008 Pasal 6, ada tiga negara yang berbatasan darat dengan Indonesia, yaitu Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste.

Sementara itu, untuk batas laut, Indonesia berbatasan dengan empat negara, yaitu Malaysia, Papua Nugini, Singapura, dan Timor Leste.

Penjelasan lengkapnya sebagai berikut:

1. Malaysia

Malaysia merupakan negara yang memiliki batas wilayah darat dan laut dengan Indonesia.

Batas darat wilayah Indonesia di Pulau Kalimantan berbatasan langsung dengan Malaysia Timur (Sabah dan Sarawak).

Sementara itu, batas laut Indonesia dan Malaysia terdapat di beberapa perairan penting, seperti Selat Malaka dan Laut Sulawesi.

Batas wilayah laut ini pernah menjadi perselisihan antara Indonesia dan Malaysia, yaitu Sengketa Blok Ambalat pada 1969.

Dalam masalah ini, Malaysia mengklaim wilayah laut tersebut berdasarkan peta 1979, sementara Indonesia berpegang pada UNCLOS 1982.

2. Papua Nugini

Papua Nugini berbatasan langsung dengan Indonesia di bagian timur, tepatnya di Pulau Papua. Wilayah Indonesia yang berbatasan adalah Provinsi Papua dan Papua Pegunungan.

Batas ini merupakan batas darat yang cukup panjang (sekitar 760 km dari utara ke selatan) yang sebagian besar melewati daerah hutan dan pegunungan.

Kondisi geografisnya yang sulit, membuat kedua negara kesulitan untuk melakukan pengawasan.

Lokasi perbatasan yang paling terkenal di kawasan ini adalah Sota, Merauke, yang ditandai dengan Tugu Titik Nol.

Perbatasan ini merupakan warisan kolonial yang diatur melalui serangkaian perjanjian, termasuk perjanjian antara Indonesia dan Australia pada 13 Februari 1973, sebelum Papua Nugini merdeka.

Selain batas darat, Indonesia dan Papua Nugini juga memiliki batas laut di Samudra Pasifik.

3. Timor Leste

Batas darat Indonesia dan Timor Leste sepanjang 268,8 km yang berlokasi di Pulau Timor, NTT.

Batas ini ditentukan dari Traktat 1904 antara Belanda dan Portugal yang menentukan pembagian wilayah berdasarkan bentang alam seperti sungai dan pengunungan.

Selain di Pulau Timor, terdapat juga wilayah terpisah milik Timor Leste yang bernama Oecusse, yang juga dikelilingi oleh wilayah Indonesia.

Untuk batas laut, Indonesia dan Timor Leste berbagi wilayah di Laut Timor.

Daftar Negara yang Berbatasan Langsung dengan Indonesia

4. Singapura

Singapura tidak memiliki batas barat dengan Indonesia, tetapi berbatasan langsung melalui laut.

Batas laut antara kedua negara ini terbagi menjadi dua wilayah, yaitu Sektor Barat dan Timur.

Pada Sektor Barat, garis batas ditentukan di antara wilayah Pulau Nipa (Indonesia) dan Tuas (Singapura), sedangkan di Sektor Timur berbatasan langsung antara Pulau Batam dan Bintan (Indonesia) dengan wilayah Changi (Singapura).

Wilayah Indonesia yang paling dekat dengan Singapura adalah Pulau Nipa di Kepulauan Riau. Pulau ini merupakan salah satu Titik Dasar (titik terluar) Indonesia yang sangat penting karena menjadi acuan garis batas negara.

Negara Lain yang Berbatasan Laut di Wilayah Yuridiksi

Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008, terdapat sembilan negara yang memiliki batas wilayah yurisdiksi dengan laut Indonesia.

Wilayah yurisdiksi ini merupakan garis imajiner di laut lepas yang menentukan hak eksklusif sebuah negara untuk mengelola dan mengambil kekayaan alam di dalamnya: