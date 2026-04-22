10 Negara yang Masih Dipimpin Raja atau Ratu

Negara yang menganut sistem pemerintahan monarki

Sistem pemerintahan di dunia sangat beragam, mulai dari republik, demokrasi, hingga kerajaan. Salah satu sistem pemerintahan tertua yang masih bertahan dan digunakan hingga saat ini adalah sistem monarki, di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan seorang raja, ratu, atau sultan.

Meski sering dinilai sebagai sistem kuno, masih ada banyak negara yang tetap mempertahankan sistem monarki. Mulai dari Inggris Raya, Brunei Darussalam, hingga Jepang.

Apa Itu Monarki?

Monarki adalah sebuah sistem pemerintahan yang dipimpin oleh satu orang tunggal yang dikenal sebagai monark (raja, ratu, kaisar, atau kaisar).

Sistem pemerintahan ini bersifat hereditas, di mana posisi tertingginya akan diwariskan secara turun-menurun, paling umum adalah dari ayah ke anak laki-laki pertama.

Pada sebelum abad masehi, sistem monarki sangat umum diterapkan di berbagai negara.

Sejak tahun 1700-an, sistem pemerintahan ini mulai banyak dikeluhkan karena para monark sering bersikap sebagai tiran yang kejam.

Akhirnya, sekarang banyak negara yang menerapkan sistem pemerintahan yang lebih modern dan bersifat lebih adil, seperti Republik dan Demokrasi.

Meski demikian, sampai saat ini masih ada beberapa negara yang mempertahankan sistem pemerintahan monarki, seperti Inggris Raya, Spanyol, Swedia, dan masih banyak lainnya.

Jenis-Jenis Monarki

Secara sederhana, monarki adalah sebuah sistem pemerintahan yang dipimpin oleh satu orang yang biasa disebut sebagai raja, ratu, atau sultan.

Namun secara praktiknya, sistem monarki punya beberapa jenis sistem pemerintahan dengan tugas dan tanggung jawab yang berbeda.

1. Monarki Konstitusional

Sistem pemerintahan yang membagi kekuasaan monark dengan pemerintah berdasarkan konstitusi.

Peran dan tanggung jawab monark hanyalah menjalankan tugas seremonial dan menandatangani undang-undang agar resmi berlaku.

Namun, monark tidak memiliki kekuasaan di dalam dunia politik, sehingga mereka tidak memiliki kuasa untuk mengubah atau menolak undang-undang baru.

Contoh negara yang menerapkan sistem monarki konstitusional:

Jepang

Inggris Raya

Denmark

2. Monarki Absolut

Monark memiliki kekuasaan politik yang penuh dan mutlak. Ini artinya, monark dapat mengubah, menolak, atau membuat hukum, mewakili kepentingan negara di luar negeri, hingga menunjuk pemimpin politik.

Contoh negara yang menerapkan sistem monarki absolut:

Arab Saudi

Vatikan

Eswatini

3. Monarki Federal

Monark berperan sebagai figur pemimpin utama dari sebuah federasi negara-negara bagian yang memiliki pemerintahan sendiri.

Contoh negara yang menerapkan sistem monarki federal:

Malaysia

Uni Emirat Arab

4. Monarki Campuran

Sistem pemerintahan monarki di mana seorang monark absolut dapat membagi kekuasaan dengan cara-cara tertentu yang berlaku di negaranya.

Contoh negara dengan monarki campuran:

Yordania

Liechtenstein

Maroko

Daftar Negara yang Menerapkan Sistem Pemerintahan Monarki atau Kerajaan

Terdapat 49 negara di dunia yang masih menerapkan sistem pemerintahan monarki, yakni Asia (13), Eropa (12), America (9), Oceania (6), dan Afrika (3). Masing-masing negara menerapkan sistem monarki yang berbeda, mengikuti standar hukum pemerintahan yang berlaku. Berikut beberapa diantaranya:

1. Arab Saudi

Kingdom of Saudi Arabia atau Arab Saudi menerapkan sistem pemerintahan monarki absolut dan menerapkan hukum berlandaskan Syariat Islam.

Saat ini, pemerintahan negara Arab Saudi dipimpin oleh Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud.

2. Inggris Raya

Britania Raya atau Inggris menganut sistem pemerintahan monarki konstitusional dan sistem parlementer.

Saat ini, Inggris Raya dipimpin oleh Raja Charles III yang berperan sebagai kepala negara dan raja.

3. Denmark

Kerajaan Denmark menerapkan sistem pemerintahan monarki konstitusional dan demokrasi parlementer.

Kepala negara Denmark saat ini adalah Raja Frederik X, yang naik takhta pada 14 Januari 2024 menggantikan ibunya, Ratu Margrethe II.

4. Norwegia

Norwegia menerapkan sistem monarki konstitusional. Harald V of Norway menjabat sebagai pemimpin kerajaan sejak 17 Januari 1991 menggantikan ayahnya, Raja Olav V.

5. Belanda

Belanda menerapkan sistem pemerintahan monarki konstitusional dan saat ini dipimpin oleh Raja Willem-Alexander yang naik tahta pada 30 April 2013 mengantikan ibunya, Putri Beatrix.

6. Tailan

Tailan menganut sistem pemerintahan monarki konstitusional. Saat ini Thailand dipimpin oleh Raja Maha Vajiralongkorn yang naik takhta sejak 13 Oktober 2016 setelah wafatnya sang ayah, Raja Bhumibol Adulyadej.

7. Brunei Darussalam

Brunei menjadi salah satu negara di Asia Tenggara yang menjalankan sistem pemerintahan monarki absolut.

Sejak 5 Oktober 1967, Brunei Darussalam dipimpin oleh Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah.

8. Jepang

Jepang menerapkan sistem monarki konstitusional. Sejak tahun 2019, tahta kekuasaan Jepang dipegang oleh Kaisar Naruhito yang menggantikan ayahnya, Kaisar Emeritus Akihito, yang turun tahta karena alasan kesehatan.

9. Spanyol

Spanyol menerapkan sistem monarki parlementer dan dipimpin oleh Felipe VI sejak 19 Juni 2014 setelah ayahnya, Juan Carlos I, turun takhta.

10. Malaysia

Malaysia menerapkan sistem monarki federal yang menerapkan sistem pemerintahan sultan yang berlangsung selama 5 tahun.

Raja Malaysia saat ini (ke-17) adalah Sultan Ibrahim Sultan Iskandar yang resmi menjabat sejak 31 Januari 2024.