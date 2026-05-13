Bukan Cuma Belanda dan Jepang, Total Ada 6 Negara yang Pernah Menjajah Indonesia

Sebelum merdeka pada 17 Agustus 1945, Indonesia pernah mengalami masa penjajahan yang sangat panjang oleh sejumlah negara asing.

Dari sekian banyak negara yang datang dan menguasai Nusantara, masa penjajahan Belanda dan Jepang yang paling sering diingat masyarakat karena berlangsung dalam waktu lama dan terjadi menjelang masa kemerdekaan Indonesia.

Padahal, jauh sebelum itu, ada beberapa negara lain yang pernah datang dan menjajah Nusantara untuk menguasai sektor perdagangan, wilayah, dan sumber daya alam.

Daftar Negara yang Pernah Menjajah Indonesia di Masa Lalu

1. Portugis (1509-1595)

Portugis merupakan negara pertama yang menjajah Nusantara selama 130 tahun dari tahun 1511 hingga 1641.

Penjajahan ini dimulai dari jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Usmani pada 1453, yang memutus jalur perdagangan rempah-rempah ke Eropa.

Situasi ini membuat Portugis berlayar dengan misi mencari rempah-rempah langsung dari sumbernya, menguasai wilayah-wilayah strategis, dan menyebarkan agama Katolik.

Di bawah pimpinan Afonso de Albuquerque, Portugis akhirnya berhasil masuk ke Nusantara dan mulai melancarkan misinya, yaitu menguasai area perdagangan dan memonopoli perdagangan cengkeh dan pala di Maluku.

Kedatangan Portugis di Maluku sebenarnya disambut hangat oleh masyarakat setempat. Namun, karena mereka melanggar aturan yang telah disepakati, banyak pihak mulai menentang dan melawan aksi penjajahan Portugis.

Adanya perlawan kuat dari kerajaan-kerajaan Islam seperti Aceh, Demak, dan Sultan Baabullah dari Ternate, Portugis tidak bisa melancarkan misi utamanya untuk menguasai perdagangan Nusantara.

Kekuasaan Portugis mulai meredup sejak kedatangan Belanda (VOC). Setelah itu, pengaruh Portugis di Nusantara menyusut dan hanya tersisa di wilayah Timor Timur hingga akhir abad ke-20.

2. Spanyol (1521-1529)

Di bawah pimpinan Juan Sebastian El Cano, Spanyol berhasil berlayar hingga tiba di Tidore, Maluku, pada 8 November 1521.

Kedatangan Spanyol di Maluku disambut baik oleh Sultan Tidore yang saat itu sedang mencari sekutu untuk mengusir kaum Portugis.

Padahal, kedatangan Spanyol ke Nusantara memiliki misi yang sama seperti Portugis, yaitu mencari sumber penghasil rempah-rempah, menguasai wilayah baru, dan menyebarkan agama Katolik.

Setelah bersekutu dengan Spanyol, situasi di Maluku memanas karena ada bangsa baru yang berusaha menguasai wilayah lokal.

Konflik ini akhirnya berakhir dengan Perjanjian Saragosa, di mana Spanyol harus meninggalkan Maluku dan memindahkan kekuasaan di Filipina, sementara Portugis diperbolehkan tetap melanjutkan rempah-rempah di Maluku.

3. Belanda (1602-1942)

Belanda pertama kali tiba di Nusantara melalui ekspedisi Cornelis de Houtman yang mendarat di Banten pada 1596.

Motivasi utamanya adalah mencari “kepulauan rempah” sendiri, karena akses membeli rempah di Lisbon (Portugal) mereka ditutup.

Saat pertama kali masuk ke Nusantara, bangsa Belanda mendapat penolakan hingga diusir dari Banten karena sikapnya yang arogan.

Pada ekspedisi selanjutnya, Belanda berhasil mendapat sambutan yang baik karena menawarkan penawaran yang lebih menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Untuk menghindari persaingan antarpedagang Belanda sendiri, mereka membentuk VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie) pada 1602.

Sejak itu, Belanda melalui VOC mulai ikut campur dalam konflik internal kerajaan untuk mendapatkan konsesi lahan dan monopoli.

Setelah dua abad beroperasi, VOC dibubarkan oleh pemerintah Belanda pada 31 Desember 1799.

Kekuasaan Belanda di Indonesia kemudian berakhir setelah mereka menyerah tanpa syarat kepada Jepang pada Maret 1942, disusul pecahnya Perang Dunia II di Asia Pasifik.

4. Perancis (1806-1811)

Pada saat VOC mengalami krisis, Belanda juga dikalahkan oleh Perancis dan terpaksa menyerahkan wilayah jajahannya kepada Raja Louis Napoleon.

Raja Perancis kemudian mengirim Marsekal Williem Daendels ke Batavia pada 1808 dan mengangkatnya sebagai Gubernur Jenderal.

Tanda penjajahan dimulai saat Perancis berhasil mengibarkan benderanya di atas kapal dagang VOC sekitar tahun 1808-1811.

Selama menjajah Nusantara, pemerintahan Daendels terkenal sangat kejam, hingga akhirnya digantikan oleh Jan Williem Janssens.

Pada 18 September 1811, Janssens menyatakan kekalahan dengan Inggris dan menandatangani perjanjian bahwa seluruh pulau Jawa diserahkan dan dikuasai oleh Inggris.

5. Inggris (1811-1816)

Pada 1811, Nusantara yang dipimpin oleh Stamford Raffles, mengalami banyak perubahan, mulai dari penghapusan monopoli, perbudakan, hingga membagi Pulau Jawa menjadi 16 karesidenan.

Namun, konflik yang terjadi di Eropa antara Belanda dan Inggris ternyata membawa dampak pada pemerintahan di Pulau Jawa yang saat itu dikuasai oleh Inggris.

Buntut dari konflik tersebut, mereka membuat kesepakatan baru yang memberi kekuasaan kepada Belanda untuk menjajah dan menguasai kembali seluruh wilayah Nusantara.

6. Jepang (1942-1945)

Pasca mundurnya Belanda akibat kekalahannya di Perang Dunia II, membuka pintu masuk kepada Jepang untuk menguasai Nusantara.

Masyarakat kala itu mengira kedatangan Jepang pada 8 Maret 1942 ke Nusantara adalah untuk membantu Indonesia merdeka.

Tetapi ternyata tidak. Mereka justru melakukan penjajahan yang begitu kejam, salah satunya menggunakan sistem kerja paksa yang dikenal sebagai Romusha.

Beruntung penjajahan Jepang tidak bertahan lama karena peristiwa bom atom di Kota Hiroshima dan Nagasaki.

Berkat itu pula, penjajah Jepang menyatakan menyerah dan memutuskan kembali ke negaranya pada 15 Agustus 1945.