Negosiasi 25 Jam Buntu, Trump Dihadapkan Pilihan Sulit: Diplomasi Panjang atau Perang

Negosiasi maraton 25 jam AS dan Iran di Pakistan berakhir buntu. Presiden Donald Trump kini dihadapkan pada pilihan sulit: diplomasi panjang atau kembali perang. (Ilustrasi: Inilah.com/AI)

Harapan terciptanya perdamaian antara Amerika Serikat (AS) dan Iran kembali kandas. Negosiasi maraton selama 25 jam di Pakistan yang berakhir pada akhir pekan kemarin berujung buntu. Kegagalan ini memicu kekhawatiran global: apakah perang terbuka akan kembali pecah dan melumpuhkan jalur energi dunia?

Kebuntuan dipicu oleh perbedaan prinsip yang tajam, terutama terkait nasib program nuklir Teheran. Pihak AS menilai Iran enggan menerima syarat pelucutan nuklir, sementara Iran menolak mentah-mentah tuntutan Washington yang dianggap tidak rasional dan melanggar kedaulatan.

Wakil Presiden AS JD Vance menegaskan pihaknya telah menyodorkan proposal pamungkas untuk menghentikan program nuklir Iran secara permanen. Namun, tawaran itu ditepis.

"Kami telah menjelaskan dengan sangat jelas apa batasan kami, dan hal-hal apa saja yang bersedia kami akomodasi. Mereka telah memilih untuk tidak menerima persyaratan kami," tegas Vance.

Buah Simalakama Donald Trump

Merujuk pada analisis New York Times, kegagalan ini membuat pemerintahan Presiden Donald Trump menghadapi buah simalakama. Gedung Putih kini harus memilih antara menempuh jalur diplomasi berlarut-larut layaknya era Barack Obama, atau kembali menyalakan mesin perang yang mengancam stabilitas Selat Hormuz.

Pilihan kedua berisiko mengulangi gangguan energi terbesar di era modern. Sebelumnya, Trump bertaruh bahwa gempuran militer AS ke lebih dari 13.000 target—berdasarkan data Pentagon—akan memaksa Iran bertekuk lutut.

Sayangnya, kalkulasi tersebut meleset. Tiga puluh delapan hari konflik berdarah justru mengeraskan sikap Teheran, bukan melunakkannya.

Tarik Ulur Hak Nuklir

Titik nadir perundingan bermuara pada tuntutan AS agar Iran menyerahkan persediaan uranium tingkat tinggi dan mencabut kemampuan pengayaan uranium di tanah mereka sendiri.

Bagi Iran, tuntutan itu mengebiri hak mereka sebagai penandatangan Perjanjian Nonproliferasi Nuklir (NPT) yang mengizinkan pemanfaatan nuklir untuk tujuan damai. Pihak Iran menolak tunduk pada tekanan militer AS. Kementerian Luar Negeri Iran menyatakan bahwa gugurnya banyak warga sipil justru mempertebal tekad mereka untuk mempertahankan hak bangsa.

Juru Bicara Kemenlu Iran, Esmaeil Baqaei, menyebut diplomasi tidak bisa diselesaikan seperti membalikkan telapak tangan. Ia menekankan bahwa keberhasilan pembicaraan bergantung penuh pada iktikad baik dari pihak Washington.

"Tentu saja, sejak awal kita tidak seharusnya mengharapkan tercapainya kesepakatan dalam satu sesi saja. Tidak ada yang mengharapkan hal seperti itu," ujar Baqaei mengutip stasiun televisi pemerintah IRIB. Ia juga memastikan komunikasi Teheran dengan Pakistan dan sekutu regional lainnya akan terus berlanjut.