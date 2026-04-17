Negosiasi AS-Iran: Teheran Hanya Percaya Islamabad, Sebut Washington tak Bisa Diandalkan

Iran menegaskan putaran kedua negosiasi dengan AS hanya akan digelar di Islamabad, Pakistan.

Ukuran Font Kecil Besar

Panggung diplomasi global kini beralih ke Islamabad. Pemerintah Iran secara tegas menyatakan bahwa Pakistan adalah satu-satunya 'fasilitator kredibel dan netral' yang mereka percayai untuk memediasi perseteruan panjang antara Teheran dengan Washington.

Duta Besar Iran untuk Pakistan, Reza Amiri Moghadam, menegaskan bahwa putaran kedua pembicaraan strategis dengan Amerika Serikat (AS) hanya akan dilakukan di ibu kota Pakistan tersebut, tanpa ada opsi lokasi lain.

"Kami mempercayai Pakistan, bukan Amerika Serikat. AS adalah negara yang tidak dapat diandalkan," ujar Moghadam dengan nada lugas dalam acara yang diselenggarakan oleh Institut Studi Regional di Islamabad, Kamis (16/4/2026).

Islamabad Jadi Poros Tengah

Pernyataan keras Moghadam ini seolah mengunci posisi tawar Teheran dalam meja perundingan. Menurutnya, kepastian bahwa pembicaraan mendatang harus berlangsung di Pakistan merupakan bentuk kepercayaan penuh Iran terhadap komitmen netralitas Islamabad.

Sinyal serupa ternyata juga datang dari pihak Gedung Putih. Sebelumnya, Amerika Serikat memberikan indikasi bahwa Islamabad memang menjadi lokasi yang paling memungkinkan untuk melanjutkan dialog tingkat tinggi tersebut.

Negeri 'Ali Jinnah' ini memang tengah berada di posisi strategis. Akhir pekan lalu, Pakistan sukses menjadi tuan rumah pembicaraan tingkat tertinggi antara AS dan Iran sejak revolusi 1979. Meski pertemuan tersebut belum menghasilkan kesimpulan final, langkah ini dianggap sebagai terobosan besar di tengah tensi panas yang menyelimuti kawasan.

Isu Nuklir Jadi Agenda Serius

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Pakistan, Tahir Andrabi, mengonfirmasi bahwa kedua belah pihak masih memiliki kemauan kuat untuk tetap terlibat dalam dialog. Ia menggambarkan proses negosiasi yang sedang berlangsung sebagai diskusi yang 'serius dan konstruktif'.

"Program nuklir Iran termasuk di antara isu-isu krusial yang dibahas dalam negosiasi ini," kata Andrabi, seraya meminta publik untuk tidak memunculkan spekulasi liar yang dapat merusak jalannya diplomasi.

Sebagai bagian dari penguatan hubungan bilateral dan pengamanan jalur diplomasi, Kepala Angkatan Darat Pakistan, Jenderal Asim Munir, saat ini dilaporkan sedang berada di Iran untuk melakukan pembicaraan langsung dengan para pemimpin tinggi Teheran.

Rekam Jejak Mediasi Pakistan

Kepercayaan Iran terhadap Pakistan bukanlah tanpa alasan. Islamabad berhasil menengahi gencatan senjata selama 14 hari antara Washington dan Teheran pada 8 April lalu. Kesepakatan tersebut merupakan "napas pertama" bagi kedua negara setelah militer AS dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari 2026.

Kini, dunia menunggu apakah Islamabad benar-benar mampu mengubah gencatan senjata sementara menjadi perdamaian permanen. Namun, satu hal yang pasti, Iran telah menetapkan syarat mutlak: hanya ada satu meja untuk berunding dengan AS, dan meja itu berada di Islamabad.