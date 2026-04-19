Negosiasi Damai Iran-AS Maju Selangkah, tapi Masih Belum Ada Kesepakatan

Kabar angin segar mengenai berakhirnya konflik berdarah antara Iran dan Amerika Serikat (AS) mulai berembus, meski masih tertutup mendung keraguan. Ketua Parlemen Iran sekaligus negosiator senior, Mohammad Bagher Ghalibaf, mengonfirmasi adanya kemajuan dalam proses negosiasi damai yang tengah berlangsung. Namun, ia menegaskan kedua belah pihak masih jauh dari kata sepakat.

Dalam pidato yang disiarkan televisi nasional Iran, Sabtu (18/4/2026), Ghalibaf mengungkapkan bahwa meski ada pergerakan positif, sejumlah 'kesenjangan lebar' pada poin-poin mendasar masih menjadi ganjalan utama.

"Kami membuat kemajuan dalam negosiasi, tetapi masih ada banyak kesenjangan dan beberapa poin mendasar yang belum terselesaikan. Kami masih jauh dari pembahasan final," ujar Ghalibaf lugas, sebagaimana dikutip dari AFP.

Optimisme Trump dan Diplomasi Jalur Belakang

Di seberang samudera, Presiden AS Donald Trump menunjukkan sikap yang jauh lebih optimistis. Berbicara kepada awak media di luar Gedung Putih, Trump meyakini bahwa kesepakatan untuk mengakhiri perang sudah di depan mata. Ia bahkan memberikan sinyalemen bahwa gencatan senjata dua pekan yang sedang berjalan kemungkinan besar akan diperpanjang.

"Saya pikir kita sudah sangat dekat untuk mencapai kesepakatan dengan Iran. Kita lihat saja apa yang terjadi," kata Trump. Begitu yakinnya sang presiden, ia menyatakan siap terbang ke Islamabad, Pakistan, jika dokumen kesepakatan tersebut siap ditandatangani.

Senada dengan Trump, sumber diplomatik di Pakistan menyebutkan adanya kemajuan signifikan dalam 'diplomasi jalur belakang' (backchannel diplomacy). Marsekal Lapangan Asim Munir, tokoh militer kuat Pakistan yang bertindak sebagai mediator utama, dilaporkan telah mencapai terobosan penting saat berkunjung ke Teheran baru-baru ini.

Skema yang beredar menyebutkan kedua negara akan menandatangani nota kesepahaman (MoU) terlebih dahulu, yang kemudian akan diikuti dengan perjanjian komprehensif dalam jangka waktu 60 hari.

Ganjalan Nuklir dan Luka Perang

Meski ada kemajuan teknis, isu program nuklir tetap menjadi batu sandungan paling keras. Washington bersikeras meminta Teheran mengakhiri seluruh program nuklir dan menyerahkan simpanan uranium yang diperkaya. Sebaliknya, Iran menuntut pengakuan internasional atas hak mereka untuk memperkaya uranium demi tujuan damai.

Perundingan ini merupakan upaya rekonsiliasi pasca-operasi militer besar-besaran AS-Israel ke Teheran pada 28 Februari lalu yang menewaskan Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei. Serangan tersebut memicu aksi balasan brutal dari Iran ke aset militer AS di wilayah Teluk serta penutupan total Selat Hormuz, yang sempat melumpuhkan distribusi minyak global.

Kini, dunia menanti apakah diplomasi di Islamabad mampu meredam bara di Timur Tengah, ataukah 'poin mendasar' yang disinggung Ghalibaf akan kembali memicu konfrontasi terbuka.