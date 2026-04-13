Negosiasi Iran-AS Gagal, Pemerintah Harus Siap-siap Hadapi Dampaknya

Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Saan Mustopa usai acara HUT Ke-14 NasDem di Jakarta, Selasa (11/11/2025). (Foto: ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat).

Ukuran Font Kecil Besar

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menyoroti gagalnya negosiasi gencatan senjata antara Iran dan Amerika Serikat (AS). Kebuntuan perundingan yang berlangsung di Pakistan tersebut berpotensi menekan perekonomian Indonesia.

Situasi makin sulit karena Iran membatasi pergerakan kapal di Selat Hormuz, jalur utama distribusi minyak dan gas dunia. Saan meminta pemerintah segera mengantisipasi dampak ketidakpastian di Timur Tengah.

"Karena kalau suasana di di Timur Tengah enggak kondusif, pasti berdampak sama kita. Dan tentu kita juga harus mulai mempersiapkan diri terkait dengan situasi yang ada di Timur Tengah," ujar Saan kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (13/4/2026).

Saan meyakini pemerintah tengah mengupayakan komunikasi intensif dengan negara-negara terkait guna mengamankan pasokan energi nasional.

"Saya termasuk yang berkeyakinan pemerintah akan berusaha keras ya, agar situasi di Timur Tengah juga itu tidak terlalu berdampak kepada kita. Makanya komunikasi pemerintah kita dengan Iran maupun dengan pihak-pihak terkait pasti lebih intensif. Dan saya yakin dan percaya pemerintah sudah melakukan langkah-langkah yang terbaik untuk Indonesia," jelasnya.

Salah satu langkah nyata yang dilakukan adalah kunjungan Presiden Prabowo Subianto bersama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia ke Rusia. Kunjungan ini difokuskan untuk membahas kerja sama sektor energi di tengah krisis global.

"Iya, iya itu kan juga upaya semua. Jadi kita tentu harus mengapresiasi apa yang dilakukan oleh pemerintah," tutur Saan.

Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, membenarkan kehadiran Bahlil di Moskow bertujuan untuk menjaga stabilitas pasokan minyak nasional agar tetap terjaga dalam jangka panjang.

“Kunjungan kerja ini merupakan lanjutan kemitraan antara kedua negara, dalam hal ini bagi Indonesia adalah untuk ketahanan energi nasional dalam jangka panjang,” ujar Dwi Anggia, Senin (13/4/2026).

Menurut Anggia, keterlibatan Menteri ESDM dalam rombongan kepresidenan ini menjadi bukti pentingnya sektor energi dalam menopang kepentingan nasional di tengah dinamika dunia.