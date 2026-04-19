Nestapa Gaza: 38.000 Perempuan dan Anak Perempuan Tewas dalam Gempuran Israel

UN Women mengungkap data memilukan di Gaza: 38.000 perempuan dan anak perempuan tewas akibat serangan Israel.

Tragedi kemanusiaan di Jalur Gaza, Palestina, mencapai titik paling kelam dalam sejarah modern. Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Urusan Perempuan (UN Women) merilis data memilukan yang mencatat lebih dari 38.000 perempuan dan anak perempuan tewas akibat operasi militer Israel sejak Oktober 2023 hingga akhir 2025.

Dalam konferensi pers di Jenewa, Swiss, Jumat (17/4/2026), juru bicara UN Women, Sofia Calltorp, mengungkapkan bahwa angka kematian ini mencakup lebih dari separuh dari total 71.000 jiwa yang melayang di wilayah tersebut.

"Antara Oktober 2023 dan Desember 2025, lebih dari 38.000 perempuan dan anak perempuan tewas di Gaza akibat pemboman udara dan operasi militer darat Israel. Angka ini terdiri dari 22.000 perempuan dewasa dan 16.000 anak perempuan," ujar Calltorp sebagaimana dikutip dari AFP.

Rata-rata 47 Nyawa Melayang Setiap Hari

Data UN Women menunjukkan statistik yang mengerikan: rata-rata setidaknya 47 perempuan dan anak perempuan tewas setiap hari di Gaza. Angka ini diyakini jauh lebih rendah dari realitas di lapangan, mengingat banyaknya jenazah yang masih tertimbun reruntuhan bangunan serta rusaknya sistem pelaporan korban akibat perang yang berkepanjangan.

Proporsi kematian perempuan dan anak pada konflik kali ini melonjak drastis dibandingkan periode sebelumnya. Sebagai perbandingan, pada konflik 2008-2009, proporsi korban perempuan dan anak sebesar 15 persen, dan naik menjadi 22 persen pada 2014. Namun kini, angka tersebut mendominasi profil korban tewas.

"Selain korban jiwa, hampir 11.000 perempuan dan anak perempuan mengalami luka sangat parah yang mengakibatkan disabilitas seumur hidup," tambah Calltorp.

Struktur Keluarga yang Runtuh

Perang tidak hanya merenggut nyawa, tetapi juga menghancurkan tatanan sosial. Puluhan ribu rumah tangga di Gaza kini dikepalai oleh perempuan yang kehilangan suami mereka. Mereka dipaksa bertahan hidup tanpa penghasilan, tanpa dukungan sosial, dan tanpa akses ke layanan publik yang paling mendasar sekalipun.

Kondisi ini kian diperparah oleh eskalasi ketegangan regional di Timur Tengah yang meletus sejak serangan Amerika Serikat-Israel terhadap Iran pada 28 Februari lalu. Dampaknya, jalur logistik bantuan kemanusiaan ke Gaza dan Tepi Barat semakin tercekik akibat penutupan perlintasan perbatasan.

Gencatan Senjata yang Rapuh

Meskipun kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas telah diteken pada Oktober 2025, nyatanya dentuman senjata belum sepenuhnya reda. Kementerian Kesehatan di Gaza melaporkan setidaknya 766 warga Palestina tewas sejak kesepakatan tersebut diberlakukan.

Laporan UN Women ini sekaligus melegitimasi data Kemenkes Gaza bahwa pembunuhan terhadap warga sipil, khususnya perempuan dan anak perempuan, masih terus terjadi dalam beberapa bulan terakhir meski klaim gencatan senjata terus digaungkan di meja diplomasi internasional.