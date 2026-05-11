Netanyahu Belum Mau Damai, Tuntut Stok Uranium Iran Dihancurkan

Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu menegaskan bahwa konfrontasi bersenjata melawan Iran jauh dari kata usai. Meski Washington dan Teheran tengah menjajaki meja perundingan damai, Netanyahu memasang syarat mati: Iran wajib melenyapkan seluruh stok uraniumnya.

Dalam wawancara eksklusif dengan program '60 Minutes' CBS yang disiarkan Minggu (10/5/2026), pemimpin Zionis itu menekankan bahwa keberadaan material nuklir di tanah Iran adalah ancaman yang tidak bisa ditoleransi. Bagi Israel, perdamaian tanpa pembongkaran fasilitas nuklir hanyalah semu.

"Masuk dan Ambil Sendiri"

Netanyahu menyatakan Iran masih menyimpan material nuklir yang sangat berbahaya bagi stabilitas kawasan. Ia mendesak agar seluruh uranium yang telah diperkaya segera dikeluarkan dari negara tersebut.

"Ini belum berakhir. Masih ada material nuklir—uranium yang diperkaya—yang harus dikeluarkan dari Iran. Fasilitas pengayaannya pun harus dibongkar," tegas Netanyahu dengan nada lugas.

Ketika dikejar mengenai mekanisme pemindahan material sensitif tersebut, Netanyahu memberikan jawaban yang provokatif. "Anda masuk dan mengambilnya," cetusnya singkat.

Ia mengakui bahwa kekuatan militer Iran, jaringan proksi, hingga produksi misilnya telah banyak dilemahkan oleh serangan-serangan Israel, namun ia merasa pekerjaan tersebut belum tuntas.

Ancaman 970 Pon Uranium

Berdasarkan data pemantau internasional, Iran diperkirakan masih mengantongi sekitar 970 pon uranium dengan tingkat pengayaan yang nyaris menyentuh level senjata nuklir. Angka ini menjadi alasan utama mengapa Israel tetap dalam posisi siaga tempur.

Netanyahu menyebutkan bahwa solusi diplomatik terbaik adalah kesepakatan yang memaksa Teheran menyerahkan seluruh uranium tersebut. Namun, ia enggan membeberkan langkah apa yang akan diambil Israel jika jalur diplomasi menemui jalan buntu.

"Saya tidak akan memberikan tenggat waktu, tetapi ini adalah misi yang sangat penting bagi kami," tambahnya.

Tepis Isu Keretakan dengan Trump

Dalam kesempatan yang sama, Netanyahu membantah spekulasi adanya ketegangan antara dirinya dengan Presiden AS, Donald Trump. Sebelumnya, beredar laporan bahwa Tel Aviv merasa 'kecolongan' dengan pendekatan lunak Washington yang tiba-tiba membuka pintu dialog dengan Teheran.

Netanyahu menegaskan bahwa komunikasi dengan Gedung Putih berjalan sangat intens dan terkoordinasi. "Kami terus berkomunikasi dengan Presiden Trump untuk menjaga koordinasi erat antara kedua negara," jelasnya.

Sikap keras Netanyahu ini muncul tepat saat Iran memberikan respons terhadap proposal damai yang diajukan Amerika Serikat (AS). Teheran menilai poin-poin yang disodorkan Washington merupakan bentuk pemaksaan 'tuntutan yang berlebihan'.