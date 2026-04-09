Netanyahu Tegaskan Tetap Gempur Hizbullah, Abaikan Gencatan Senjata AS-Iran

PM Israel Benjamin Netanyahu menegaskan serangan ke Hizbullah terus berlanjut meski ada gencatan senjata AS-Iran.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan bahwa militer Israel (IDF) tidak akan menghentikan operasi tempurnya terhadap kelompok Hizbullah di Lebanon. Pernyataan keras ini muncul hanya sehari setelah serangan udara besar-besaran Israel menewaskan ratusan orang di Lebanon pada Rabu (8/4/2026).

Langkah Israel ini memicu ketegangan baru lantaran terjadi di tengah kesepakatan gencatan senjata dua pekan yang baru saja dicapai antara Amerika Serikat dan Iran. Namun, Netanyahu mengisyaratkan bahwa Israel tidak merasa terikat oleh kesepakatan tersebut dalam urusannya dengan Hizbullah.

Tanpa Kompromi di Lebanon

Melalui akun X pribadinya, Netanyahu menyampaikan pesan tegas bahwa serangan terhadap Hizbullah akan terus berlanjut dengan kekuatan penuh dan presisi tinggi.

“Pesan kami jelas: siapa pun yang bertindak melawan warga sipil Israel, kami akan menyerang mereka. Kami akan terus menyerang Hizbullah di mana pun diperlukan sampai keamanan di wilayah utara pulih sepenuhnya,” tegas Netanyahu, Kamis (9/4/2026).

Dalam pernyataan resminya, Israel Defense Forces (IDF) mengeklaim telah berhasil menewaskan Ali Yusuf Harshi. Sosok ini disebut-sebut sebagai sekretaris sekaligus keponakan dari pemimpin tertinggi Hizbullah, Naim Qassem. Tak hanya itu, IDF juga dilaporkan menghancurkan berbagai infrastruktur militer, depot senjata, hingga jalur penyeberangan yang digunakan untuk memasok roket ke Lebanon selatan.

Gencatan Senjata yang Terbelah

Situasi di lapangan menjadi rumit karena adanya perbedaan penafsiran mengenai cakupan gencatan senjata antara AS dan Iran. Israel bersikeras bahwa kesepakatan tersebut tidak mencakup wilayah Lebanon, sementara Teheran menilai tindakan Israel sebagai pelanggaran serius.

Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Saeed Khatibzadeh, memberikan peringatan keras kepada Washington. Ia menyatakan bahwa Amerika Serikat tidak bisa mengharapkan perdamaian dan perang terjadi secara bersamaan. "AS harus memilih. Gencatan senjata dan serangan ke Lebanon adalah dua hal yang bertentangan," cetus Khatibzadeh.

Hizbullah Mulai Balas Serangan

Merespons gempuran udara Israel, Hizbullah akhirnya memecah kebuntuan dengan meluncurkan rentetan roket ke wilayah utara Israel. Kelompok ini menyebut serangan tersebut sebagai respons sah atas pelanggaran gencatan senjata yang dilakukan oleh pihak Israel.

Aksi balasan ini menjadi serangan pertama Hizbullah sejak gencatan senjata diumumkan. Eskalasi ini dikhawatirkan akan menyeret kawasan Timur Tengah kembali ke dalam konflik terbuka yang lebih luas, di tengah upaya diplomasi yang masih sangat rapuh.