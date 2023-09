Netflix Pastikan Pungut Biaya Pengguna yang Berbagi Kata Sandi

Layanan menonton Netflix berbayar akan mengenakan biaya kepada pengguna yang sering berbagi kata sandi, atau berbagi akun.

Kebijakan ini diadopsi pada akhir kuartal pertama (Q1) tahun 2023. Perusahaan mengumumkannya dalam laporan laba rugi pada Kamis (19/1).

"Sementara ketentuan penggunaan kami membatasi penggunaan Netflix di rumah, kami menyadari bahwa ini adalah perubahan untuk anggota yang berbagi akun secara lebih luas," tulis Netflix.

"Jika kami membayar untuk berbagi, anggota di banyak negara juga dapat membayar ekstra jika mereka ingin berbagi Netflix dengan orang yang tidak tinggal dengan mereka."

Belum jelas berapa harga yang akan dikenakan Netflix kepada penggunanya. Namun, mereka berharap tidak ada backlog pengguna yang membatalkan langganannya, yang akan berujung pada peningkatan pendapatan.

"Kami berharap untuk mulai meluncurkan [akun] berbayar secara lebih luas nanti di Q1," kata Netflix.

Netflix juga tidak merinci kapan kebijakan tersebut akan diterapkan. Jika melihat peringatannya, akhir kuartal pertama tahun ini berarti Maret 2023. Implementasi akun berbayar yang membagikan kata sandi sebenarnya telah dibahas dan diumumkan selama beberapa bulan, mulai Oktober 2022.

Netflix juga meluncurkan alat baru yang memungkinkan pengguna mengelola perangkat dari jarak jauh. Fiturnya adalah untuk mengelola akun dan menghapus teman atau anggota keluarga yang tidak diinginkan dari akun Anda.

Perusahaan telah menguji beberapa kebijakan berbagi kata sandi di Amerika Selatan, termasuk Chili, Kosta Rika, dan Peru. Netflix meminta pelanggan untuk membayar sub-akun tambahan jika mengetahui seseorang yang menggunakan akun tersebut tinggal di luar rumah mereka.

Pada bulan Mei, sebuah pesan dari seluruh dunia mengatakan bahwa upaya untuk membagikan akun tersebut telah gagal. Pelanggan di Peru mengatakan bahwa mereka tidak diberitahu secara resmi tentang kebijakan tersebut, dan tingkat penegakan bervariasi di antara pengguna.

Netflix mengumumkan hampir 7,6 juta pelanggan global baru pada kuartal keempat tahun 2022. Jumlah tersebut melebihi ekspektasi analis, namun masih menunjukkan sedikit penurunan dari 8,2 juta pelanggan yang ditambahkan pada waktu yang sama tahun lalu.

Dikutip dari The Verge, Netflix masih menghadapi persaingan ketat dari platform lain karena jumlah pelanggannya yang tinggi dan tampaknya memanfaatkan apa yang sudah dimilikinya. Disney Plus, misalnya, meluncurkan paket yang didukung iklan tahun lalu dan terus memikat pelanggan ke paket Hulu dan ESPN Plus.

Sementara itu, HBO Max memiliki pemutaran perdana House of the Dragon yang memecahkan rekor tahun lalu, diikuti oleh debut Last of Us, yang mengumpulkan 4,7 juta penayangan dalam satu malam. Sepertinya tahun 2023 akan kurang menarik bagi Netflix karena terus membatasi pengeluaran konten sebesar $17 miliar. Akibatnya, produksi konten orisinal Netflix akan menurun tahun ini.