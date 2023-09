Netflix Siap Garap Film Dokumenter tentang Aktris Pamela Anderson

Sebuah film dokumenter baru yang berfokus pada kehidupan aktris Pamela Anderson dan menghadirkan bintang 'Baywatch' itu akan dibuat oleh Netflix.

"Pamela Anderson siap untuk menceritakan kisahnya dalam sebuah film dokumenter baru," demikian pernyataan Netflix seperti dikutip dari The Hollywood Reporter, Kamis (3/3/2022).

Netflix juga menyebutkan bahwa Anderson sedang membuat catatan tentang kehidupan dan karinya.

Ryan White yang dikenal lewat 'The Case Against 8' dan 'Ask Dr. Ruth' akan menjadi sutradara dari dokumenter tersebut. Film ini juga akan menampilkan arsip dan materi jurnal yang belum pernah dilihat sebelumnya serta wawancara dengan Anderson.

Anderson sendiri menulis sebuah catatan khusus tentang untuk film dokumenternya mendatang.

"Hidupku/ Seribu ketidaksempurnaan/ Sejuta kesalahan persepsi/ Jahat, liat dan hilang/ Tidak ada yang bisa dihayati/ Aku hanya bisa mengejutkanmu/ Bukan korban, tapi seorang yang selamat/ Dan hidup untuk menceritakan kisah nyata," kata Anderson.

Jessica Hargrave, Julia Nottingham, White, dan putra Anderson, Brandon Thomas Lee akan menjadi produser, dengan eksekutif impresario dokumenter Josh Braun sebagai produser. Netflix tidak mengungkapkan tanggal perilisan film dokumenter tersebut.

Kabar itu muncul setelah tim di balik mini seri 'Pam & Tommy' di Hulu, yang memulai debutnya di streamer pada awal Februari. Serial tersebut berfokus pada peristiwa yang menyebabkan tersebarnya rekaman seks Anderson dan Tommy Lee serta efeknya, namun tidak melibatkan keduanya.

Menurut showrunner D.V. DeVincentis, tim menghubungi Anderson beberapa kali dan tidak pernah mendapat tanggapan.

"Kami secara khusus ingin memberi tahu Pamela Anderson bahwa penggambaran ini adalah hal yang sangat positif dan bahwa kami sangat peduli padanya dan ingin dia tahu bahwa pertunjukan itu mencintainya," kata DeVincentis.

Aktor Lily James, yang memerankan Anderson dalam mini seri tersebut, menambahkan, "Saya sangat berharap bahwa kami akan tetap berhubungan sampai kami mulai syuting."