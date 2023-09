Netflix Umumkan Season 2 One Piece, Eiichiro Oda Perlihatkan Sosok Chopper

One Piece Live Action: Dari Keberhasilan Musim Pertama hingga Rencana untuk Musim Kedua. (Foto: Netflix)

Hanya dua pekan setelah debutnya, serial live action One Piece di Netflix dipastikan akan berlanjut ke musim kedua. Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Netflix pada Jumat (15/9/2023) dini hari WIB, dan disertai pesan dari kreator manga One Piece, Eiichiro Oda.

Melalui video yang dirilis, suara Oda terdengar lewat siput Den Den Mushi, "Bagaimana live action One Piece Season 1 menurut kalian? Saya menghabiskan banyak waktu mengerjakannya dengan Netflix dan Tomorrow Studios," kata Oda.

Oda merasa senang bahwa upaya keras tim produksi telah membuahkan hasil. "Tampaknya orang-orang di seluruh dunia sudah menikmati acaranya, yang membuat kerja keras dari tim produksi terbayarkan," lanjutnya.

Eiichiro Oda, yang akrab disapa Oda Sensei, juga mengucapkan terima kasih kepada para penggemar yang telah setia mengikuti One Piece selama bertahun-tahun. "Kepada siapapun yang telah menjadi penggemar One Piece selama bertahun-tahun, dan yang sudah merasakan One Piece untuk pertama kalinya, terima kasih banyak," ujarnya.

Oda juga meminta pengertian dari para penggemar karena ia akan membutuhkan waktu untuk menggarap naskah musim kedua. Video itu kemudian ditutup dengan Oda menggambar karakter Tony Tony Chopper.

Serial ini, yang tayang sejak akhir Agustus, telah mendapat pujian dari penonton dan kritikus. Oda sendiri turun tangan langsung dalam produksi serial ini untuk memastikan bahwa adaptasi tidak melenceng dari materi aslinya. Bahkan, menurut showrunner Steven Maeda, Oda melarang adanya unsur romansa antara karakter-karakter dalam cerita.

"Salah satu mandat dari Eiichiro Oda adalah tidak boleh ada unsur romansa di antara kru [Bajak Laut Topi Jerami]," kata Maeda.

Dengan skala produksi dan anggaran yang kabarnya mengalahkan Game of Thrones, tidak heran jika serial ini mendapat sambutan hangat. Oda mengatakan, "Netflix sudah memutuskan melanjutkan acara ini," menandakan bahwa petualangan Bajak Laut Topi Jerami akan terus berlanjut.