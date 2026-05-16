Neuer Dapat Kontrak Baru di Bayern hingga 2027

Kiper senior Manuel Neuer memperpanjang kontraknya bersama klub Liga Jerman Bayern Munchen dengan durasi satu tahun atau hingga 2027 mendatang.

Dikutip dari laman resmi klub, Sabtu, Neuer mengatakan dirinya meluangkan waktu terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan memperpanjang masa baktinya bersama Bayern Munchen.

"Semuanya tepat di sini: dengan tim ini, kami bisa mengalahkan siapa pun; saya senang pergi ke Säbener Straße setiap hari dan saya tampil sebaik mungkin," ujar Neuer.

"Di tim penjaga gawang kami, kami tetap bersatu dan berusaha untuk terus meningkatkan standar, terus saling mendorong dan mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk pertandingan," kata dia.

Selain Neuer, Bayern Munchen juga turut memperpanjang kontrak kiper lainnya yakni Sven Ulreich dengan durasi satu tahun atau hingga 2027.

Ulreich mengaku sangat gembira dengan keputusan ini sebab Bayern Munchen merupakan klub yang benar-benar ia cintai sehingga dirinya tak melewatkan kesempatan ini.

"Kami memiliki skuad yang fantastis dengan tim pelatih yang brilian, dan setiap hari sangat menyenangkan, terutama di tim penjaga gawang kami," kata Ulreich.

"Sungguh luar biasa melihat bagaimana semuanya terus berkembang, dan saya yakin kami akan memiliki kesempatan untuk meraih semuanya lagi musim depan," kata dia.

Selanjutnya dua kiper ini masih akan menjadi tumpuan Bayern Munchen pada sektor penjaga gawang ditambah dengan Jonas Urbig sebagai posisi ketiga.