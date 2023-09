New Audi RS4 Avant, New Audi A5 Sportback, dan Audi Q8 RS Look Tampil Elegan di GIIAS 2021

Agen Pemegang Merek Audi di Indonesia, PT Garuda Mataram Motor, memperkenalkan kembali dua line-up terbaru mereka yaitu New Audi RS4 Avant dan New Audi A5 Sportback serta tampilan terbaru SUV termewah mereka Audi Q8 RS Look di ajang GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2021 yang berlangsung pada 11-21 November 2021 di ICE BSD City, Tangerang, Banten.

"New Audi RS4 Avant sebagai sebuah station wagon paling bertenaga, mengombinasikan nilai-nilai yang ada pada sebuah mobil sport dengan kepraktisan dalam penggunaan sehari-hari. Sementara New Audi A5 ditawarkan kepada konsumen Indonesia dengan desain yang semakin atraktif, dalam dua model sporty yaitu New Audi A5 Sportback dan New Audi A5 Coupe," ujar Ahmad Badawi, Head of Sales PT Garuda Mataram Motor.

Pada kesempatan ini pula, Audi Indonesia memperkenalkan tampilan terbaru SUV coupe terbaik mereka yaitu Audi Q8 RS Look yang mendapatkan sentuhan semakin sporty berkat bodikit spesial ala RS.

"Audi Q8 mengombinasikan keleluasaan dan keergonomisan SUV dengan garis desain yang elegan dari sebuah coupe. Dengan balutan bodykit RS terbaru, kini tampilan sportynya semakin tegas," tambah Badawi.

New Audi RS 4 Avant: Wagon Paling Bertenaga

Produk pertama yang tampil di panggung Audi pada GIIAS 2021 ini adalah sebuah station wagon paling bertenaga yang ditawarkan oleh Audi di Indonesia. New Audi RS 4 Avant menggendong mesin V6 2,9 liter dengan imbuhan Twin-turbo yang menyuguhkan semburan tenaga hingga 450 PS serta torsi 'raksasa' mencapai 600 Nm.

Tampilan New Audi RS 4 Avant mendapatkan perubahan desain yang benar-benar baru, yang membedakannya dengan varian A4 Avant. Grille Singleframe yang dimilikinya lebih lebar dan lebih rata jika dibandingkan dengan model yang menjadi basisnya.

Sebagaimana Sang Kakak, Audi RS 6 Avant dan RS 7 Sportback, mobil ini juga mendapatkan struktur sarang lebah 3-dimensi berbalut warna hitam gloss yang menjadi ciri khas dari model-model RS. Yang menarik, grille Singleframe dirancang tanpa bingkai untuk memberikan tampilan yang bersih.

Di bagian belakang, spoiler di atas kaca serta diffuser yang diapit dua pipa pembuangan juga semakin mempertegas tampilannya. Sistem knalpot sport RS oval berbalut warna hitam pada ujungnya tak hanya memberikan penampilan yang berbeda namun juga menhadirkan pengalaman suara yang sangat sporty.

Pada kabinnya, desain interior New Audi RS 4 Avant menawarkan balutan warna hitam untuk mempertegas kesan sporty. Desain dengan garis-garis horizontal yang ditampilkan lubang ventilasi udara di dashboard hingga panel instrument menciptakan kesan ruang kabin yang lebih lapang.

Sentuhan 'aluminium race' Anthracite menjadi aksen standar di dalam kabin New Audi RS 4 Avant.

Di bagian tengah dashboard ada layar sentuh MMI berukuran 10.1 inci yang memiliki sistem operasi terbaru. Sudut kemiringannya mengarah ke pengemudi yang membuatnya lebih driver oriented.

Selain itu, melalui panel instrument dengan Audi Virtual Cockpit Plus, display khusus RS akan menampilkan informasi tentang tekanan ban, torsi, output daya, suhu oli mesin, waktu putaran, pengukuran akselerasi, dan juga g-force. Juga tersedia lampu peringatan untuk perpindahan transmisi pada batas putaran mesin.

New Audi RS 4 Avant di Tanah Air mengusung mesin berbahan bakar bensin V6 2.9 Liter TFSI Twin-Turbo. Mesin ini mampu menghasilkan tenaga puncak hingga 450 PS dan torsi maksimal yang mencapai 600 Nm.

Torsi puncak ini dapat diraih mulai 1.900 hingga 5.000 rpm yang memungkinkan mobil ini berakselerasi 0-100 km/jam hanya dalam 4,1 detik. Dengan paket dinamik RS, kecepatan maksimalnya juga dapat ditingkatkan dari 250 km/jam menjadi 280 km/jam. Mesin TFSI ini berbobot hanya 182 kg, yang artinya 31 kg lebih ringan dibandingkan mesin V8 yang digunakan oleh generasi sebelumnya.

Limpahan output dari mesin 2.9 liter TFSI ini diteruskan ke sistem penggerak empat roda permanen quattro yang dimiliki Audi melalui transmisi otomatis 8-speed tiptronic

Untuk menghasilkan pengendalian yang hebat, struktur suspensi five-link di bagian depan dan belakang memberikan dukungan optimal untuk mendukung gaya longitudinal dan lateral yang dihadapi oleh New Audi RS 4 Avant.

Dengan penggunaan suspensi sport RS, The New Audi RS 4 Avant ini tujuh milimeter lebih rendah dibandingkan Audi S4 yang menjadi model basisnya dengan suspensi sport.

Meski mengusung berbagai kehebatan sebuah mobil sport, namun The New Audi RS 4 Avant tetap memberikan kegunaan berkendara harian sebagaimana Audi A4 Avant sebagai basis modelnya.

Kapasitas bagasinya mencapai 495 liter, yang dapat meningkat menjadi 1.495 liter dengan melipat bangku belakang dan ruang bagasi diisi penuh hingga atap. Pintu bagasi serta cover penutup bagasinya dapat beroperasi secara elektronik.

Di Indonesia, Audi menawarkan delapan pilihan warna eksterior untuk The New Audi RS 4 Avant, yaitu Tango Red Metallic, Turbo Blue, Daytona Gray Pearl Effect, Navarra Blue Metallic, Sonoma Green Metallic, Glacier White Metallic, Nardo Gray dan Mythos Black Metallic. New Audi RS 4 Avant dipasarkan di Indonesia dengan harga Rp2.543.000.000 (off-the-road).

New Audi A5 Sportback dan Coupe nan Elegan dan Dinamis

Generasi terbaru New Audi A5 Sportback mendapatkan revisi desain eksterior secara signifikan, terutama di bagian depan yang menampilkan kesan lebih bertenaga. Grille Singleframe dengan aksen sarang lebah lebih rata dan lebih lebar.

Celah ventilasi di bagian atas grille mengingatkan pada desain klasik pada Audi Sport quattro dari tahun 1984. Bilah tebal yang baru membentuk bagian bawah bumper depan, dengan lubang asupan udara yang lebih besar.

Di bagian belakang, diffuser yang berada di antara kedua ujung knalpot trapesium membuat bagian belakang mobil terlihat lebih lebar dan kekar.

Di bagian dalam, desain interior New Audi A5 memberikan kesan lapang dan leluasa. Pada bagian tengah ada layar sentuh MMI, 10,1 inci yang menjadi pusat pengendali dan menawarkan pengoperasian semudah menggunakan ponsel pintar.

Dengan ketebalan hanya 1,3 mm, layar ini tampil sangat ramping serta kini memiliki feedback suara, menggantikan tombol putar yang digunakan pada generasi sebelumnya. Untuk opsi tertinggi, konsumen dapat memilih MMI Navigation Plus yang menyuguhkan sistem navigasi yang intuitif dan pintar.

Audi A5 Sportback hadir dalam tuga pilihan, yakni Audi A5 Sportback 2.0L TFSI (190 hp, 320 Nm, FWD), Audi A5 Sportback 2.0L TFSI quattro (245 hp, 370Nm) dan Audi A5 Coupe 2.0L TFSI quattro (245 hp, 370 Nm).

Meski begitu, hanya satu opsi jantung pacu yang ditawarkan bagi New Audi A5 Sportback dan Coupe di Indonesia, yaitu mesin berbahan bakar bensin 4-silinder segaris 2.0 Liter TFSI.

Namun, ada perbedaan output tenaga yang ditawarkan pada mesin berimbuh turbocharger dengan kapasitas 1.984 cc ini, yaitu pada New Audi A5 berpenggerak roda depan dan quattro.

Pada New Audi A5 berpenggerak roda depan (FWD), mesin ini mampu melontarkan tenaga puncak 190 hp dengan torsi maksimal 320 Nm. Berpadu dengan transmisi otomatis 7-speed S-Tronic, New Audi A5 ini mampu berakselerasi 0-100 km/jam dalam 7,5 detik dengan kecepatan puncak 241 km/jam.

Sedangkan pada New Audi A5 Sportback dan Coupe quattro, mesin serupa yang digunakan mampu menghasilkan tenaga puncak hingga 245 hp dan torsi maksimal 370 Nm. Melalui transmisi otomatis 7-Speed S-tronic yang mendistribusikan tenaga ke keempat rodanya, akselerasi New Audi A5 Sportback dan Coupe quattro dari kondisi diam hingga 100 km/jam dapat dicapai dalam 5,9 detik.

Sementara untuk model Coupe, akselerasi 0-100 km/jam ini tercatat 5,5 detik. Kecepatan maksimum keduanya berada di angka 250 km/jam.

Di Indonesia, Audi menawarkan lima pilihan warna eksterior untuk New Audi A5 Sportback maupun Coupe, yaitu Tango Red Metallic, Turbo Blue, Daytona Gray Pearlescent, Ibis White, dan Mythos Black Metallic. New Audi A5 Sportback dan Coupe dipasarkan di Indonesia dengan harga mulai dari Rp1.251.000.000 (off-the-road).

Audi Q8 RS Look untuk Tampilan Lebih Istimewa

Satu produk pamungkas yang menjadi unggulan Audi di ajang GIIAS 2021 ini adalah line up SUV full-size Audi Q8 yang telah mendapatkan sentuhan tampilan lebih sporty dengan bodykit RS Look.

Sejatinya, desain eksterior Audi Q8 sudah menampilkan wajah baru dari keluarga SUV Q milik Audi. Sosok singleframe grille berbentuk oktagonal di bagian depan kini tampil dengan bingkai lebih tegas, menunjukkan kesan yang mewah sekaligus mempertegas nilai sporty yang diusungnya.

Garis atap turun melandai ke bagian belakang khas sebuah coupe dan berakhir di pilar-D yang tampil kokoh untuk menegaskan kemampuan hebatnya sebagai sebuah SUV.

Namun pada Audi Q8 RS Look yang ditampilkan di GIIAS 2021 ini, pihak Audi Indonesia menambahkan beberapa komponen bodykit bergaya RS khas Audi yang lebih sporty.

Bagian-bagian yang mendapatkan komponen RS Look ini adalah:- Front Bumper- Front Grille (Black glossy)- Air guide Grille (Black glossy)- Front spoiler (Aluminium matt)- Wheel Arch Liners- Door covers- Side mirror covers (Aluminium matt)- Rear Bumper- Rear diffuser (Black glossy)- Rear trim (Aluminium matt)- Exhaust trim (Stainless steel)- Brake Caliper (Red)- Sport Exhaust with valvetronic

Keseluruhan body-kit ini bisa diperoleh dengan harga tambahan Rp250 juta.

Sementara di dalam kabin Audi Q8 tetap menyuguhkan desain interior yang tampil bersih dan sederhana sebagai konsep interior premium terbaru khas Audi.

Sistem kendali terpusat MMI yang dimiliki Q8 dapat diakses melalui dua layar utama di tengah-tengah dashboard. Yang pertama adalah layar utama berukuran 10,1 inci untuk kendali infotainment dan navigasi yang dilengkapi dengan tampilan 3D view camera dan layar kedua adalah layar 8,6 inci di bawahnya yang digunakan untuk mengatur penyejuk kabin, fungsi-fungsi kenyamanan dan input tulisan.

Di balik kap mesin Q8, Audi memilih jantung pacu V6 bensin 3,0 liter yang dapat menghasilkan tenaga puncak 340 hp dan torsi hingga 500 Nm. Berpadu transmisi otomatis 8-speed Tiptronic, SUV ini dapat berakselerasi 0-100 km/jam dalam 5,9 detik sebelum mencapai kecepatan puncak 250 km/jam. Performa terbaik Q8 ini juga dipadukan dengan efisiensi bahan bakar berkat penggunaan teknologi Mild-Hybrid (MHEV) sebagai fitur standard.

Sistem penggerak empat roda khas Audi, quattro, menjadi bagian tak terpisahkan dari Q8. Limpahan tenaga dari jantung pacunya disalurkan ke keempat rodanya melalui diferential tengah yang mendistribusikan tenaga 40:60 ke sumbu roda depan dan belakang. Jika diperlukan, rasio distribusi tenaga ini dapat diubah ke sumbu roda yang membutuhkan traksi lebih baik.

Audi Q8 RS Look dipasarkan di Indonesia dengan harga Rp2.449.000.000 (off-the-road) dan tersedia dalam delapan pilihan warna, yaitu Deep Black, Carrara White, Samuray Grey, Florest Silver, Dragon Orange, Argus Brown, Galaxy Blue dan Cobra Beige.