New Carry Pick Up Tulang Punggung Penjualan Suzuki di 2021

Suzuki Indomobil Sales (SIS) mencatatkan penjualan kendaraan roda empat di 2021 naik 38,8 persen secara wholesales dan 23,8 persen secara retail sales dibanding 2020, dengan New Carry Pick Up sebagai tulang punggung.

New Carry Pick Up menjadi kontributor utama yang berkontribusi terhadap penjualan Suzuki sebesar 58 persen secara wholesales maupun retail sales.

4W Marketing Director SIS Donny Saputra dalam rilis pers yang dikutip Inilah.com di Jakarta, Rabu (23/2/2022), mengatakan bahwa penjualan yang positif sepanjang 2021 tidak lepas dari peningkatan kualitas produk, purna jual, dan layanan yang terus dilakukan Suzuki Indonesia.

"Kami mengapresiasi para pelanggan setia Suzuki hingga kami berhasil mencatatkan peningkatan pada pembukuan penjualan nasional kami," ucap Donny.

Dia mengatakan, peningkatan tersebut merupakan salah satu dampak positif dari upaya Suzuki dalam menghadirkan produk yang sesuai kebutuhan pelanggan, meningkatkan kualitas produk, purna jual dan pelayanan, serta kesetiaan pelanggan terhadap kendaraan penumpang maupun komersil yang dimiliki Suzuki Indonesia.

Sementara itu, kendaraan penumpang segmen SUV Suzuki XL7 menduduki posisi sebagai kontributor terbesar kedua dengan 18 persen untuk wholesales dan 16 persen untuk retail sales dalam penjualan nasional.

Selain itu, All New Ertiga juga berkontribusi terhadap penjualan Suzuki dengan menyumbang 12 persen terhadap wholesales dan 13 persen terhadap retail sales, sehingga menjadikan All New Ertiga masuk ke dalam tiga model kontributor tertinggi pada penjualan Suzuki di tahun 2021.

Peningkatan yang dialami oleh XL7 dan All New Ertiga tersebut tidak terlepas dari pengaruh kebijakan relaksasi Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) yang diterapkan oleh pemerintah di tahun 2021 lalu.

"Kami berterima kasih kepada pelanggan Suzuki yang tersebar di seluruh Indonesia atas kepercayaan mereka terhadap Suzuki Indonesia," pungkas Donny.