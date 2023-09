New Mazda CX-5 Meluncur Indonesia, Harga Mulai Rp597,5 Juta

PT Eurokars Motor Indonesia (EMI) resmi membawa New Mazda CX-5 ke pasar otomotif Indonesia dengan berbagai keunggulan dari fitur yang ditawarkan hingga bahasa desain yang kekinian.

Managing Director PT EMI Ricky Thio mengatakan, New Mazda CX-5 menjadi produk unggulan di Indonesia dengan mengedepankan konsep 7G.

"Kami sangat senang memperkenalkan New Mazda CX-5, produk unggulan Mazda yang telah disempurnakan dan mengedepankan 7G concept dengan inovasi, kreativitas, dan teknologi terbaik yang menyempurnakan CX-5 sebagai Premium SUV terbaik di kelasnya. Definitely More Than Yours," ungkap Ricky dalam keterangannya Jumat (1/4/2022).

Sejak diluncurkan pertama kali pada 2017 lalu, Mazda CX-5 terus berkembang menjadi model utama yang memberikan kontribusi penjualan di Indonesia melalui keunggulan fitur, teknologi, desain hingga craftsmanship-nya.

Tahun ini, Mazda CX-5 hadir dalam dua tipe, yakni Elite yang mengedepankan estetika dan didesain untuk memenuhi kebutuhan customer yang beragam, serta Kuro yang menggabungkan ornamen hitam dan aksen merah guna memberikan impresi berani dan jiwa yang sporty.

New Mazda CX-5 ditawarkan dalam enam pilihan warna, yaitu Soul Red Crystal Metallic, Machine Grey Metallic, Snowflake White Pearl Mica, Jet Black Mica, Polymetal Grey Metallic, serta warna baru Zircon Sand Metallic yang selaras dengan alam tanpa mengorbankan aspek stylish dan menciptakan kesan tangguh.

Mazda CX-5 terbaru hadir dengan ubahan di bagian eksterior yang meliputi Front Grille dengan pola elemen 3D. Terdapat juga Signature Wing baru dengan frame tebal serta desain beserta fitting lampu front and rear lamp.

Mengusung filosofi Jinba Ittai - Being One with the Car, New Mazda CX-5 dilengkapi dengan Skyactiv-Vehicle Architecture, pendekatan unik terhadap teknologi struktur kendaraan baik dari body, suspensi, hingga kursi.

Mazda juga melengkapi CX-5 baru ini dengan wireless charging (Qi), hands-free power liftgate yang berguna pembukaan dan penutupan pintu bagasi secara otomatis melalui sensor di bagian bawah tengah bumper belakang.

Ada juga drive mode selection indicator yang membantu pengemudi lebih mudah mengidentifikasi mode seleksi berkendara serta ruang bagasi yang inovatif dimana papan bagian depan dan belakang dapat diatur secara fleksibel untuk mengakomodir kapasitas yang dibutuhkan dan juga dapat dibalik untuk material tahan air.

New Mazda CX-5 tentunya sudah menyiapkan berbagai teknologi mutakhir untuk keamanan pengguna seperti, i-ACTIVSENSE yang merupakan teknologi dari Mazda yang mencakup serangkaian teknologi keselamatan canggih.

Hadir pula serangkaian fitur safety lengkap seperti Mazda Radar Cruise Control (MRCC) yang membantu pengemudi menjaga jarak aman dengan kendaraan di depannya ketika diaktifkan.

Lalu ada juga Lane Departure Warning System, Lane Keep Assist, dan juga Cruising and Traffic Support, keselamatan pengemudi Mazda menjadi semakin terjamin.

Setiap pembelian mobil Mazda termasuk New Mazda CX-5 akan mendapatkan layanan My Mazda Service secara cuma-cuma. My Mazda Service adalah layanan cuma-cuma perawatan berkala yang meliputi jasa dan spare part selama 3 tahun atau 60.000 KM (yang tercapai lebih dahulu).

"Our customer satisfaction is of the utmost priority. Dengan pembaharuan menyeluruh dari pengaplikasian elemen desain dan teknologi yang mengedepankan generasi ke-7 serta perluasan jaringan diler di seluruh Indonesia, kami yakin the New Mazda CX-5 akan sukses meluncur di Indonesia," ucap Ricky.

Untuk harganya, New Mazda CX-5 Elite dibanderol Rp597,7 juta dan Kuro Rp607,7 juta. Harga tersebut termasuk program My Mazda Service.