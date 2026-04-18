​“New Milestone Unlocked 2026”: Inilahcom Raih 1 Miliar Likes, Bukti Juara Konten Digital Indonesia

Ukuran Font Kecil Besar

Lanskap jurnalisme digital Indonesia mencatat sejarah baru. Portal berita Inilah.com secara resmi sukses menembus milestone 1 miliar likes (suka) di platform TikTok.

Capaian ini tidak hanya mengukuhkan Inilah.com sebagai juara konten digital, tetapi juga menjadi jawaban ilmiah atas tantangan disrupsi media masa kini.

​Tantangan Media dan Perubahan Konsumsi Publik

Pergeseran kebiasaan pembaca saat ini menjadi tantangan berat bagi industri pers. Laporan global Reuters Institute Digital News Report mencatat adanya tren penurunan kepercayaan dan hilangnya minat publik terhadap berita arus utama di Indonesia.

Di sisi lain, penggunaan media sosial terus tumbuh pesat dan menggantikan media tradisional. Saat ini, 57 persen masyarakat Indonesia telah menjadikan media sosial sebagai sumber berita umum, dan 40 persen bergantung padanya sebagai sumber utama.

​Khusus untuk platform TikTok, platform video pendek ini mengalami lonjakan popularitas yang sangat masif sebagai sumber berita di Indonesia, meroket dari 11 persen pada tahun 2021 menjadi 34 persen pada survei terbaru.

Tingginya penetrasi berita di media sosial ini didominasi oleh kelompok usia 18-24 tahun, di mana separuh dari demografi tersebut menjadikannya sebagai gerbang utama informasi.

​Laporan tersebut juga mencatat bahwa konten berita di TikTok secara global masih banyak didominasi oleh kreator konten atau kreator non-jurnalis.

Di tengah tingginya kekhawatiran terhadap kredibilitas berita dan potensi misinformasi, pencapaian 1 miliar likes Inilah.com justru membuktikan bahwa karya jurnalistik yang kredibel tetap mampu merajai perhatian publik jika dikemas secara adaptif.

​Dominasi Ekosistem Digital Inilah.com

Pencapaian bersejarah ini didukung oleh infrastruktur data yang sangat solid. Akun TikTok Inilah.com saat ini menduduki peringkat pertama sebagai media yang paling interaktif ( engaging ) di TikTok, dengan rata-rata raihan 2,5 miliar penayangan setiap bulannya.

​Dominasi ini turut menyumbang kekuatan total ekosistem media sosial Inilah Media Network (IMN), yang secara keseluruhan membukukan lebih dari 3,5 miliar interaksi serta 4 miliar impresi setiap bulannya.

​Performa lintas platform ini mendongkrak lalu lintas pembaca portal berita utama Inilah.com yang mencatatkan lebih dari 50 juta pageviews dengan total keterlibatan (website engagement) melampaui 80 juta.

Pemirsa ini ditopang kuat oleh audiens usia produktif (25-34 tahun) yang menyumbang persentase keterlibatan sebesar 34,51% di media sosial.

​Perpaduan Inovasi, Bisnis, dan Nilai Spiritual

Pendiri sekaligus Chief Executive Officer Inilah.com, Muchlis Hasyim Yahya (Buya MHJ), menegaskan bahwa pencapaian ini adalah hasil dari keseimbangan ikhtiar inovasi dan doa.

​"Alhamdulillah, selamat atas milestone pencapaian Media Nasional pertama yang berhasil mencapai 1 Miliar Likes TikTok," ujar MHJ.

Di era persaingan ketat, Inilah.com terbukti mampu berinovasi melalui ekosistem sosial medianya yang kini mencatat lebih dari 10 juta pengikut dengan jangkauan menyentuh 2,9 miliar.

"Ini kerja bersama tim yang terus berkembang dengan profesionalisme yang di-booster dengan ibadah dan doa langit," tegasnya.

​Dari sudut pandang bisnis, Chief Business Officer Inilah.com, Alvin Alverdian, menilai rekor keterlibatan ini sebagai metrik organik yang sangat bernilai tinggi.

"Pencapaian ini adalah bukti nyata tingginya engagement audiens. Bagi mitra pengiklan kami, berkolaborasi dengan Inilah.com berarti memicu interaksi organik yang kuat dan tepat sasaran," ungkap Alvin.

​Senada dengan hal tersebut, Direktur Kreatif Inilah.com, Rebby Noviar, mengapresiasi loyalitas audiens yang terus bertumbuh. "Ini membuktikan bahwa berita cepat, relevan, dan dikemas kreatif memiliki tempat besar di audiens digital saat ini. Terima kasih kepada seluruh 'Kawan Inilah'," ucap Rebby.

​Gerakan 1 Miliar untuk Sesama

Merayakan tonggak sejarah digital ini, Inilah.com mengambil langkah untuk berbagi kebaikan nyata. Penyaluran amanah dana sebesar 1 Miliar Rupiah yang akan didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

​Bekerja sama dengan tim kreatif di bawah komando Rebby Noviar, kampanye donasi ini akan melibatkan langsung partisipasi audiens.

Netizen dan "Kawan Inilah" akan diajak berkoordinasi merekomendasikan target penerima bantuan. Langkah ini mengukuhkan komitmen bahwa rekor 1 Miliar likes di dunia maya dapat ditransformasikan menjadi 1 Miliar kebaikan yang menghidupkan harapan masyarakat kecil.