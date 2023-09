New Peugeot 3008 SUV Punya Warna Baru Amazonite Grey

Astra Peugeot menghadirkan warna baru Amazonite Grey untuk salah satu produk unggulannya, New Peugeot 3008 SUV.

Dengan adanya warna baru tersebut, kini New Peugeot 3008 SUV memiliki tiga opsi kelir yang bisa dipilih oleh konsumen Tanah Air. Adapun dua warna yang sudah lebih dulu hadir adalah Pearl White dan Nera Black.

"Astra Peugeot siap memberikan pilihan terbaik bagi untuk konsumen lokal, termasuk warna. Semoga kehadiran Amazonite Grey bisa memberikan alternatif perihal pilihan warna," ujar Fadjar Tjendikia, Marketing & Finance Head Astra Peugeot, dalam keterangannya kepada Inilah.com.

Perihal harga, Astra Peugeot masih tetap mempertahankan sama seperti banderol pilihan warna lainnya, yakni Rp730 juta on the road DKI Jakarta untuk varian Allure Plus.

Peugeot 3008 versi terbaru ini resmi hadir di Indonesia pada Oktober 2021. New Peugeot 3008 SUV dibekali mesin 1.598cc 4-silinder turbo yang dapat menghasilkan tenaga tertinggi 164,7 hp dan torsi puncak 240 Nm.