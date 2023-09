New York punya Wali Kota baru. Seorang mantan polisi, Eric Adams terpilih menjadi Wali Kota setelah berhasil mengalahkan Curtis Sliwa kandidat dari Partai Republik.



Jaringan televisi AS, seperti NBC dan CBS, memproyeksikan kemenangan Adams sesaat setelah pemungutan suara diakhiri pada Selasa (2/11/2021) malam, sekitar pukul 21.00 waktu setempat.



Dengan kemenangan ini, Adams ikut mencetak sejarah sebagai warga Amerika-Afrika kedua yang memimpin kota terbesar di Amerika Serikat (AS) itu.



Dilansir dari AFP, Rabu (3/11/2021) Adams akan mulai menjabat secara resmi pada Januari 2022. Adams menggantikan Bill de Blasio yang berakhir pada 31 Desember 2021.



Hasil awal tidak resmi yang dirilis Badan Pemilu New York City menyebut Adams unggul dengan lebih dari 70 persen suara atas Sliwa.



Sebagai Wali Kota New York, Adams akan bertugas memimpin pemulihan ekonomi kota pasca dihantam pandemi COVID-19.



Adams berjuang dari nol. Ia hidup dalam kemiskinan dan pernah bekerja untuk geng kriminal saat remaja hingga pernah dipukuli polisi yang mendorong tekadnya untuk bergabung dengan Kepolisian New York (NYPD) dan mereformasinya dari dalam.



Adams juga diketahui bertekad memerangi diskriminasi ras dalam kepolisian.



"Malam ini saya telah mencapai impian saya dan dengan sepenuh hati, saya akan menghilangkan pembatas yang mencegah Anda dari mencapai impian Anda," ucap Adams (61) dalam pidato kemenangannya di hadapan pendukungnya di Brooklyn.



Sebelum maju dalam pemilihan Wali Kota New York, Adams memenangkan pemilihan Senat negara bagian New York usai pensiun dari kepolisian tahun 2006 lalu. Dia menjabat sebagai Senator hingga tahun 2013 dan kemudian terpilih menjadi Presiden untuk distrik Brooklyn.



Adams akan menjadi Wali Kota ke-110 untuk New York dan menjadi warga Afrika-Amerika kedua yang menjabat Wali Kota New York, setelah David Dinkins yang menjabat tahun 1990-1993 lalu.