Ngeri! Kiandra Ramadhipa Juara MotoGP Rookie Meski Start dari P17

Pembalap Indonesia yang baru berusia 16 tahun, Muhammad Kiandra Ramadhipa, memenangi balapan kedua GP Spanyol Red Bull MotoGP Rookies Cup 2026 di Sirkuit Jerez, Cadiz, Spanyol, Minggu.

"Ini kemenangan pertama saya (di MotoGP Rookies Cup-red). Terima kasih untuk keluarga, untuk ayah saya. Terima kasih untuk masyarakat Indonesia," ujar Ramadhipa seusai pertandingan, dikutip dari wawancaranya usai pertandingan dengan penyelenggara.

Pembalap asal Sleman, DI Yogyakarta, itu menyebut dirinya memang merasa percaya diri pada perlombaan itu meski memulai start dari posisi ke-17.

Ramadhipa yang menggunakan sepeda motor bernomor 32 pelan-pelan menyalip lawannya satu per satu sambil menjaga kondisi ban sepeda motornya.

Hasilnya, pada lap ketujuh dia mampu berada di urutan ketiga dan bahkan memimpin balapan mulai lap kedelapan.

Namun, posisinya turun kembali pada lap ke-11, di mana merosot sampai keenam. Ramadhipa kemudian kembali merebut posisi tiga terdepan sampai akhirnya bisa mencapai peringkat satu secara dramatis pada akhir balapan.

"Posisi saya sempat turun tapi saya tetap tenang. Menjelang finis, saya menemukan momentum bagus di belokan terakhir dan mempercepat akselerasi untuk memenangkan lomba," kata Ramadhipa.

Pada balapan kedua di Jerez itu, Ramadhipa menuntaskan balapan dalam waktu 25 menit 48,363 detik.

Di urutan kedua ada pembalap Inggris Ethan Sparks (+14,465 detik) dan ketiga Alejandra Fernandez dari Spanyol (+14,573 detik).

Adapun pada balapan pertama di Jerez, Sabtu (25/4), Ramadhipa berada di posisi kesembilan dengan waktu tempuh 29 menit 0,997 detik.

Berikutnya, Red Bull MotoGP Rookies Cup 2026 berlanjut ke Prancis dengan perlombaan berlangsung di Sirkuit Bugatti, Le Mans, pada 9-10 Mei.

Menjadi yang terbaik pada satu balapan Red Bull MotoGP Rookies 2026 merupakan yang pertama bagi Ramadhipa. Pada edisi 2025, prestasi terbaiknya adalah mengisi podium kedua pada balapan di Sirkuit Sachsenring, Jerman.

Di Red Bull MotoGP Rookies Cup 2025, Ramadhipa menjadi pembalap terbaik kedelapan pada akhir musim, sementara rekannya Veda Ega Pratama yang kini berkompetisi di Moto3 berada di posisi kedua (runner-up).

Kiandra merupakan salah satu pembalap muda berbakat Indonesia.

Pada 2025, selain menduduki peringkat kedelapan Red Bull MotoGP Rookies Cup 2025, Kiandra juga berada di posisi kelima klasemen akhir European Talent Cup, setelah memenangi dua seri balapan walau dia berstatus debutan pada ajang tersebut.

Kiandra Ramadhipa juga dijadwalkan tampil di FIM Moto3 Junior World Championship 2026 yang bergulir mulai 24 Mei.