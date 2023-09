Nggak Khawatir Lowbat, ReCharge Kini Hadir di MRT, KRL dan Transjakarta

Seiring meredanya pandemi dan peningkatan kebutuhan pengguna, Perusahaan startup ReCharge terus mengembangkan layanannya sejak hadir pada 2018. Kini Recharge telah menyediakan layanan pengisi daya (power bank) berbasis aplikasi di stasiun MRT, KRL dan halte Transjakarta.

Co-Founder dan Chief Executive Officer ReCharge Dick Listijono mengatakan selama dua tahun pihaknya sempat mengalami 97% penurunan. Namun kini ia Optimis seiring dengan kembalinya aktivitas masyarakat dan tren kenaikan penumpang transportasi.

"Saya sangat optimis apalagi dengan tren from anywhere dan work all the time," ungkapnya dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (10/08/2022).

Saat ini ReCharge sudah memasang teknologi IoT dan sekitar lebih dari 1000 ReCharge Station atau mesin tempat menyewa power bank di lebih dari 300 lokasi strategis di Jabodetabek. Tenpat penyewaan juga hadir bagi masyarakat pengguna KRL, MRT dan Transjakarta.

"Saat ini ada 13 stasiun MRT Jakarta, 35 halte Transjakarta dan 23 Stasiun KRL Line Jakarta Kota-Bogor," kata Dick.

Masyarakat juga dapat menemukan ReCharge Station di banyak pusat perbelanjaan dan di berbagai lokasi lainnya, termasuk gedung perkantoran, restoran, sekolah, balai pertemuan dan tempat liburan.

Power bank ReCharge memiliki kapasitas daya 5.000 mAh dan sudah fast charging. Dengan daya tersebut power bank dapat melakukan pengisian daya sebanyak dua kali sampai penuh sesuai dengan kapasitas baterai pada smartaphone. Dari segi ukuran, power bank berukuran 135 x 76 x 16 milimeter dengan bobot yang ringan, cocok dibawa kemana-mana.

Sejak awal beroperasi di bulan Maret 2018 hingga saat ini, aplikasi ReCharge telah diunduh oleh lebih dari 1 juta pengguna. Kebanyakan pelanggan ReCharge adalah para ojek online, karyawan kantor, serta anak-anak muda. Selain para komuter dan anak muda ReCharge juga menargetkan mereka yang memiliki mobilitas tinggi.

Sementara dari segi harga, sewa ReCharge dibanderol mulai harga Rp 2 ribu per jam hingga maksimal Rp 30 ribu per 24 jam. ReCharge juga telah memiliki sejumlah sistem pembayaran untuk memudahkan penggunaa serta lebih beragam sebagai alternatif pilihan agar terus membuat kemudahan dan kenyaman bagi pengguna.

"Ke depan tidak menutup kemungkinan kita akan membawa semua di Indonesia," tambah Dick.