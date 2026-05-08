Nikita Willy Ungkap Cerita Menyentuh di Balik Keputusan Berhijab

Aktris Nikita Willy mengungkapkan ada cerita lucu nan menyentuh dibalik dirinya yang kini memutuskan untuk berhijab.

"Kemarin tuh pada saat aku pulang umrah, guru ngajinya Issa tiba-tiba ngasih aku hijab, kerudung. Terus aku bilang, 'ini apa miss?' Terus miss-nya tuh cerita, 'saya waktu itu mau kasih Issa hadiah karena Issa ngajinya pintar, pas ditanya Issa hadiahnya mau apa, mau beli kerudung buat ibu'," tutur Nikita dalam podcast Atta Halilintar bertajuk 'Daging Talk-Need A Talk', dikutip di Jakarta, Jumat (8/5/2026).

Tak hanya itu, Atta sempat menanyakan pada sang suami, Indra Priawan Djokosoetono, apakah ada paksaan agar Nikita menggunakan kerudung atau tidak. Namun Indra menjawab tak ada paksaan apapun.

"Enggak ada paksaan sama sekali lho. Bukan request sih lebih kayak nanya saja, ayo kamu kapan mau berhijab," ucap Indra.

Nikita lalu membeberkan bahwa Indra memang tidak pernah menyuruhnya untuk mengenakan jilbab dan menanyakan hal-hal spesifik seputar hijab.

"Cuma kamu (Indra) tuh sempat mention kalau mau berhijab, kalau bisa sebelum 40 tahun. Tapi sebenarnya prosesnya lumayan panjang untuk bisa berproses seperti ini. Salah satu alasannya adalah aku ingin berusaha menjadi contoh yang baik saja untuk anak-anak aku," kata Nikita.

Mendengar permintaan sang putra, dirinya lalu merenung dan memikirkan apakah akan berhijab atau tidak.

"Itu membuat aku berpikir, apa ini saatnya berhijab ya," jelasnya.