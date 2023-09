Nikmati Adegan Mesra dengan Ernest, Laura Basuki: Kalau On Cam Lupa ada Istrinya

Artis sekaligus pemeran anyar film Cek Toko Sebelah 2 Laura Basuki mengakui sangat mendalami perannya menjadi kekasih Ernest Prakasa. Meski begitu ia kerap merasa ada yang mengganjal saat dirinya bermesraan dengan Erwin yang dibintangi Ernest Prakasa.

Bukan tanpa sebab, Laura diharuskan beradegan mesra dengan Ernest, yang saat bersamaan Meira Anastasia istri dari Ernest menjadi ko-sutradara dan penulis film Cek Toko Sebelah 2.

“Jadi gini, sebenarnya lebih ke ga enak hati. Karena adegannya banyak yang romantis lucu-lucu sama suami yang istrinya juga lagi ada di lokasi. Di depan monitor dan men-direct gitu,” kata Laura dalam sesi temu media Cek Toko Sebelah 2 yang berlangsung di XXI Metropole Jakarta Pusat pada Selasa (22/11/2022).

Laura berujar bahwa posisi serba salah semacam ini pun menjadi pengalaman barunya sebagai bintang film. Ia juga tak menyangka bisa didapuk sebagai Natalie yang notabene sebelumnya diperankan oleh Gisella Anastasia di Cek Toko Sebelah seri pertama.

“Lebih ke gaenak aj. Belum pernah kayak gitu. Cuman ya kalau udah on cam lupa tu. Begitu off cut, eh Meira gimana ya, Mei aman ga ya Mei? Aman ga Mei gitu?,” lanjut Laura.

Menanggapi curhatan Laura, Meira dalam kesempatan yang sama mengatakan, jika dirinya sama sekali tak mempersoalkan proses syuting dan adegan yang dimainkan Natalie (Laura) dan Erwin (Ernest).

“Sebenarnya dan sejujurnya kalau liat Ernest sama Laura ini yang aku itu nyaman banget aku melihatnya kalau pun aku ada di situ,” tegas Meira

Meira juga tak ingin egois, terlebih adegan yang dilakukan oleh Laura dan Ernest bersifat profesional lantaran pekerjaan.

“Sebenarnya sih kalau buat saya sih karena udah biasa lihat di situ being there on the monitor better daripada enggak lihat sama sekali. Kalau lihat yang sudah jadi, kita jadi mikir (macam-macam). Jadi itungannya udah kaya kerja Jadi ga ada bumbu-bumbu kek gitu,” jelasnya menambahkan.

Sebagai informasi, setelah 6 tahun berlalu, sekuel Cek Toko Sebelah 2 akhirnya rampung dan siap tayang pada 22 Desember 2022 mendatang. Film yang disutradari Ernest Prakasa ini bakal kembali mengangkat isu konflik keluarga dari Koh Afuk

Meski hadir dengan cerita khas drama keluarga dengan berbagai intrik di dalamnya, namun Cek Toko Sebelah 2 tetap memiliki sisi humor yang segar dan menghibur. Di sinilah yang akan tetap menjadi daya tarik dari film yang disutradarai Ernest Prakasa ini.

Sekilas tentang Cek Toko Sebelah 2

Film ini masih bercerita tentang hubungan kakak beradik Erwin (Ernest Prakasa) dan Yohan (Dion Wiyoko) dengan ayah mereka, Koh Afuk (Chew Kinwah).

Kehidupan keluarga Koh Afuk sudah berbeda setelah tak lagi memiliki toko. Namun, konflik baru timbul ketika Koh Afuk meminta cucu dari Yohan dan istrinya, Ayu (Adinia Wirasti).

Di saat pasangan ini masih mempertimbangkan kehadiran buah hati, mereka tiba-tiba harus merawat seorang anak bernama Amanda (Widuri Puteri).

Di sisi lain, Erwin harus memenangkan hati Agnes (Maya Hasan), ibu dari kekasihnya, Natalie (Laura Basuki). Banyak pertimbangan yang harus dilalui Erwin dan membuat hubungannya bersama Natalie berada di ujung tanduk.

Cek Toko Sebelah 2 akan rilis pada 22 Desember 2022.