Nikmati Liburan Sekolah dengan Makan Sepuasnya di Restoran Bergaya Brazil

Musim liburan tiba. Masyarakat banyak menghabiskan waktu liburan untuk berwisata dan juga hanya sekedar makan bareng keluarga. Nah, jika ingin makan banyak tetapi murah meriah, Anda bisa pilih resto all you can eat Panella Brazilian BBQ. Penasaran seperti apa?

Panella Brazilian BBQ, menawarkan beragam daging impor. Menurut Heksa dari Panella Brazillian BBQ, terdapat tiga daerah daging yang menjadi pilihan yaitu Australia, Selandia Baru, dan USA.

"Kami memakai dua jenis sapi, yaitu sapi yang diberi pakan gandum atau bijian, serta sapi yang diberikan pakan rumput," papar Heksa kepada rekan media, Jakarta, Kamis, (30/6/2022).

Uniknya, di restoran tersebut, Anda bisa meminta nanas yang dipanggang selama empat jam dengan hasil sangat empuk namun tidak hancur. Konsumsi nanas usai menikmati ragam daging sapi, menjadi sebuah jalan penetralisir agar lebih segar."Nanas penetralisi saja agar membuat lidah habis makan daging lebih segar. Agar tidak jenuh dan leher enggak kencang (karena kolesterol). Di tempat kami nanas bisa nambah sepuasnya. Tidak seperti tempat lain nanas sebagai penutup," tambahnya.

Dokumentasi Restoran

Beli satu gratis satu

Anda juga bebas memilih saus yang sesuai dengan selera dan juga ada yang berasal khasBrazil. Jangan takut untuk harga. Anda bisa mendapatkan promo makan sepuasnya dengan Buy 1 Get 1 khusus paket Wagyu Supreme seharga Rp468.000++.“Resto all you can eat Panella Brazilian BBQ menawarkan promo Buy 1 Get 1 khusus paket Wagyu Supreme. Pecinta daging dapat menikmati sajian daging wagyu sepuasnya berdua hanya dengan membayar satu paket saja," paparnya.

Resto all you can eat Panella Brazilian BBQ, menawarkan promo Buy 1 Get 1 paket Wagyu Supreme bagi pecinta kuliner daging Jabodetabek. Promo yang berlaku mulai 4 Juli sampai 31 Juli 2022 ini, akan tersedia di empat outlet, Cilandak Town Square, Pondok Indah Mall 3, AEON BSD, dan Botani Square Bogor.

Bagi pecinta daging tentu promo ini tidak bisa dilewatkan begitu saja, pasalnya hanya dengan membeli satu paket all u can eat Wagyu Supreme bisa dapat free untuk makan berdua sepuasnya. Jika dalam harga normal paket Wagyu Supreme dibanderol Rp468.000++ untuk satu orang, dalam promo Buy 1 Get 1 ini pelanggan bisa makan untuk dua orang.

Tidak hanya itu, pelanggan juga bisa menikmati setidaknya enam pilihan daging brazilian barbeque wagyu supreme. Antara lain ada Picanha (prime top sirloin), Alcatra (top sirloin), Maminha (bottom sirloin), Cupim (beef hump), Garlic & Asian Spicy Steak (beef marinate), Beef Black Papper (special chef skewer), dan grilled pineapple.

Di luar itu, pelanggan juga masih bisa menikmati pilihan ayam, sosis, chicken heart, snack garlic & cheese bread, salad, buffet dengan ragam hidangan, dan minum free flow. Semua benefit dalam paket tersebut bisa dinikmati oleh pelanggan sepuasnya dalam durasi 120 menit.

Chef Executive Panella Brazilian BBQ, Purwo Agung, menungkapkan jika program promo Buy 1 Get 1 free ini dibuat sebagai apresiasi bagi pecinta daging yang sudah memilih Panella.

“Promo ini wujud rasa syukur kami karena pelanggan masih sangat antusias dengan kehadiran Panella Brazilian BBQ. Alhamdulilah puji syukur meski kami brand pendatang baru, namun kami bisa diterima oleh masyarakat luas,” kata chef Purwo.

Lebih lanjut, diharapkan dengan diadakannya promo spesial buy 1 get 1 ini animo pecinta daging semakin besar untuk mencoba menu terbaik dari Panella Brazilian BBQ, yaitu Wagyu Supreme.

Tentang Panella Brazilian BBQ

Panella Brazilian BBQ merupakan sebuah resto all you can eat yang mengusung konsep authentic Brazilian bbq. Letak konsep authentic Brazilian bbq bisa dilihat dari cara pengolahan maupun penyajian daging kepada pelanggan.

Di Panella setiap daging bbq diolah menggunakan mesin panggang khusus yang didatangkan dari Brazil. Mesin panggang ini bernama churrasco yang menjadi ciri khas dalam sajian bbq di negeri samba tersebut.

Kemudian, berbeda dengan resto ayce lain yang mengharuskan pelanggan harus memasak sendiri masakannya, di Panella pelanggan cukup duduk di meja dan menikmati setiap daging yang dikirimkan oleh crew resto (churrascaria).

Nantinya churrascaria akan mengirimkan setiap daging yang menjadi benefit dalam paket ayce yang dipilih oleh pelanggan, kemudian menyajikannya di atas piring dalam bentuk slice daging.

Pelanggan juga tak perlu repot memanggil crew pengantar daging, karena di Panella disediakan pin khusus yang bisa ditancapkan di atas bendera sebagai tanda untuk meminta daging, nanas, dan juga untuk berhenti.