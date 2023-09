Nilai Rupiah Hari ini Kembali Melemah Jadi Rp15.330 per Dolar AS

Dolar AS Vs Rupiah (Sindo News)

Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) kembali melemah pada hari Selasa (11/10). Sebab Nilai tukar rupiah pada perdangan spot hari ini sebesar Rp15.330 per dolar AS.

Dengan begitu berarti rupiah melamah 0,09 persen dibandingkan pada penutupan sebelumnya yang sebesar Rp15.318 per dolar AS. Tak hanya rupiah, nilai mata uang di Asia juga mengalami pelemahan.

Sebagaian besar mata uang di kawasan Asia melemah pada hari ini. Hanya mata uang yen Jepang saja yang menguat tipis atau naik 0,02 persen terhadap the greenback.

Selanjutnya dolar Taiwan yang pada hari ini tercatat mengalami penurunan yang signifikan sebesar 0,73 persen dan disusul oleh ringgit Malaysia yang juga turun 0,45 persen.

Sementara itu, won Korea Selatan juga terpantau anjlok sebesar 0,44 persen. Sedangkan yuan China dan baht Thailand juga terdepresi masing-masing 0,35 persen dan 0,28 persen.

Selanjutnya, dolar Singapura tertekan 0,04 persen dan peso Filipina turun 0,007 persen. Untuk dolar Hong Kong masih terpantau stabil pada pagi ini.