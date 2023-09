Nirina Zubir Kirim Doa ke Ibunda dan Berjanji Usut Tuntas Kasus Mafia Tanah

Nirina Zubir terus berupaya berjuang untuk menyelematkan aset properti yang dimiliki ibundanya, yang menjadi korban mafia tanah. Karena, Nirina Zubir menjelaskan enam surat properti yang dimiliki ibundanya, Cut Indria Marzuki itu dipalsukan datanya oleh Asisten Rumah Tangga (ART)yang sudah lama tinggal di rumah ibunya sejak 2009.

Aktris tersebut terus melayangkan doa untuk mamanya. Bahkan, sambil mengunggah foto ibunya di akun instagram resminya @nirinazubir, Jakarta, ditulis Jumat, (19/11/2021).

"Doa Na(Nirina) ke mama yang akan Na (Nirina) tuliskan secara terbuka di sini: Mam. Unyilnya mama cuma, mau kasih tau kalau kami tidak akan mundur untuk menyelesaikan masalah ini Ma. Kami akan perjuangkan segala jerih payah mama," tulis Nirina.

Nirina mengaku sangat murka dengan kejadian ini. Karena selama ini, ART yang sudah ada dan dipercaya bertahun-tahun mendampingin orangtuanya ternyata menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan.

Bahkan, tidak tanggung-tanggung, Nirina dan keluarganya menghitung kerugian sampai mencapai Rp 17 miliar.

"Segala keringat bahkan airmata yang mama telah kucurkan untuk mendapatkan hal-hal yang sedang kami perjuangkan ini mah. Kami tahu semua itu mama dapatkan dengan proses. Bahkan Na tau bahwa mama pun belum sempat menikmati hasil dari jerih payah mama itu, itu yang membuat Na pribadi MURKA MA! Mohon doanya ya ma. Kami kaka beradik, kompak, satu suara, semua berupaya membantu, permasalahan mama ini," tambahnya.

Nirina juga berdoa semoga kasus yang tengah dihadapinya cepat teratasi dan semua orang yang terlihat dalam kasus mafia tanah ini segera diproses di pengadilan dan mendapat hukuman yang setimpal.

"Bahkan pihak kepolisian juga mah. Juga semoga dua orang PPAT yang terlibat, yang sudah jadi tersangka juga segera ditahan, terus kemudian proses pengadilan dilancarkan dan bisa cepat ya mam. Aaamiiin!!!" paparnya.

Nirina ingin ibunya yang sudah meninggal dua tahun lalu bisa istirahat dengan tenang.

"Kami semua mau mama tenang. We love you ma. Oiya mam, bantu beri kekuatan buat buya juga ya ma, buya lagi di rumah sakit dan kurang bersemangat. Sementara ini dulu ya ma. Nanti na update lagi. Unyil sayang mama. Sending you al-fatihah," tulisnya.