Nissan Leaf Kian Mantap Menyambut Era Mobil Listrik di Indonesia

Setelah menunggu sekitar empat tahun setelah Nissan Leaf generasi kedua ini diluncurkan di tanah kelahirannya, Jepang, pada 2017 silam, mobil listrik murni tersebut akhirnya resmi dipasarkan di Indonesia. Kendaraan ramah lingkungan ini sebenarnya sudah lama diperkenalkan di Indonesia.



"Kendaraan ramah lingkungan ini hadir untuk mendukung program pemerintah melalui PP NO 74 yang mengatur kendaraan listrik. Kami berpendapat, ini waktu yang tepat untuk Nissan luncurkan The All New Nissan Leaf di Indonesia," ungkap Presiden Direktur, PT Nissan Motor Distributor Indonesia, Evensius Go pada saat peluncuran The All New Nissan Leaf.



The All New Nissan Leaf dibekali baterai lithium-ion 40 kWh yang memungkinkan The All-New Nissan LEAF dapat menempuh jarak sejauh 311 km dalam sekali pengisian daya (charging) berdasarkan hasil test New European Driving Cycle (NEDC).



"Hal ini setara dengan penggunaan rata-rata harian 40 km selama satu minggu, hanya dengan satu kali pengisian penuh. Kami juga sudah mempersiapkan untuk konsumen kami charging portable yang sudah tersedia di dalam kendaraan, jadi berkendara lebih nyaman menggunakan Nissan Leaf ini," kata dia.



Baterai diklaim hasil pengembangan sendiri yang diuji secara ketat dan telah membuktikan keandalan yang luar biasa. Selama masa pengujian, Nissan tidak menemukan masalah yang serius yang terjadi pada baterai dari total 10 miliar kilometer jarak yang ditempuh Nissan Leaf yang telah terjual di seluruh dunia.



Dalam hal ini, Nissan juga sudah menguji The All-New Nissan Leaf dengan berbagai pengujian kualitas dan ketahanan yang paling ketat, termasuk uji banjir dan uji petir.



"Nissan Leaf yang sebelumnya menggunakan Charging Tipe 1, dan model sekarang yang barus aja diluncurkan ini sudah menggunakan Tipe 2 dan memiliki berbagai keuntungan. Tipe 2 ini sudah lebih umum digunakan secara global dan SPKLU juga sudah menggunakan tipe ini," kata Nissan Representative Director, Bagus Susanto.





Untuk masa pengisian baterai The All New Nissan Leaf, kendaraan ramah lingkungan ini dapat diisi dengan pengisi daya Portable (3.3 Kw ), yang memungkinkan baterai dapat terisi penuh dalam waktu 12 hingga 15 jam, atau menggunakan pengisi daya Home Charger (AC 7.4 kw) yang dapat mengisi penuh baterai dalam waktu 5 hingga 7 jam.



Menurut catatan yang diberikan Oleh NMDI, The All New Nissan Leaf ini sanggup berlari dari 0 – 100 km/jam hanya dalam 7,9 detik dengan kecepatan maksimal 155 km/jam.



Sedangkan kendaraan ini juga memiliki tenaga maksimum hingga 110 kW atau setara dengan 150 PS dan torsi maksimum 320 Nm.





The All New Nissan Leaf juga sudah menggunakan e-Pedal, yang memungkinkan pengemudi memulai berkendara, akselerasi, deselerasi, dan berhenti menggunakan hanya satu pedal dengan menambah atau mengurangi tekanan pada pedal gas.



"Pengemudi tinggal menaikkan atau menurunkan pedal saja untuk melaju, ngerem dan juga berhenti. Ketika akselerator dilepaskan sepenuhnya, rem regeneratif dan friksi akan bekerja secara otomatis, membuat mobil berhenti total. Jadi, semudah itu menggunakan kendaraan ini," jelas dia.



Selain itu, kendaraan ini juga sudah dilengkapi dengan berbagai fasilitas dan juga fitur keamanan yang cukup lengkap untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengguna kendaraan ini.



Fitur keselamatan tak lupa disematkan di kendaraan ini, seperti, Forward Collision Warning (FCW), Forward Emergency Braking (FEB), Intelligent Trace Control (ITC), Vehicle Dynamic Control (VDC), Hill Start Assist (HSA).



Selain itu, terdapat juga Anti-Lock Braking System (ABS) with Brake Assist (BA), Intelligent Around View Monitor (I-AVM) with Moving Object Detection (MOD), Driver Attention Alert (DAA), Electronic Parking Brake (E-PKB).





The All-New Nissan LEAF juga dilengkapi dengan Dual SRS Airbag, Side Airbag dan Curtain Airbag serta telah mendapatkan penghargaan peringkat keselamatan bintang 5 maksimum pada JNCAP (Japan New Car Assessment Program), Euro NCAP, Australia ANCAP dan US NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration).



Pada bagian luar, kendaraan ini hadir dengan tampilan yang tajam, dinamis dan aerodinamis. Pada bagian depan, kendaraan ini dilengkapi dengan grille V-motion Nissan yang khas bernuansa warna biru jernih menjadi ciri utama The All-New Nissan LEAF bersama dengan lampu utama berbentuk boomerang di bagian depan dan belakang.



Sedangkan pada bagian dalam, kendaraan ini hadir dengan setir Flat-Bottom Sporty berlapis kulit dan dilengkapi tombol multifungsi. Panel instrument dengan layar 7 inci serta kursi berlapis Kulit Alcantara yang mewah memberikan suasana ruang kabin yang senyap dan membuat ruang kabin semakin premium.





Untuk sistem infotainment, mobil ini mengusung headunit layar sentuh 8 inci, termasuk dengan koneksi Bluetooth, Voice Command, dan dapat terhubung dengan ponsel pintar melalui Apple CarPlay dan Android Auto.



The All-New Nissan Leaf ditawarkan dengan harga Rp649 Juta untuk opsi one tone dan Rp651 Juta untuk opsi dual tone semua harga sudah dalam kategori on the road Jakarta.



Selain itu, konsumen juga akan mendapatkan garansi kendaraan selama 3 tahun atau 100.000 km, garansi untuk baterai selama 8 tahun atau 160.000 km serta bebas biaya perawatan selama 5 tahun atau 70.000 km.

Kehadiran Nissan Leaf semakin meramaikan pasar mobil listrik murni di Tanah Air, yang sebelumnya sudah dirilis BMW i3S, Hyundai Ioniq, Hyundai Kona Electric, dan Lexus UX 300e. Dari sisi harga, Leaf akan bersaing ketat dengan Hyundai Ioniq dan Kona Electric. Sebelumnya, Nissan lebih dulu meluncurkan Nissan Kicks e-Power yang menggunakan teknologi hibrida seri sebagai ”jembatan” pengenal teknologi mobil listrik.