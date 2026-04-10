Daftar Nomor Darurat Indonesia yang Bisa Dihubungi Saat Kondisi Mendesak

Dalam situasi darurat, setiap detik sangat berarti. Kecepatan tindakan dari tenaga ahli menjadi penentu utama keselamatan.

Di Indonesia, kita memiliki berbagai instansi yang siap siaga melayani masyarakat dalam kondisi genting, mulai dari Kepolisian, Pemadam Kebakaran, hingga layanan medis.

Setiap instansi memiliki nomor darurat, tetapi masih banyak masyarakat yang belum mengetahuinya.

Untuk memudahkan masyarakat, Kementerian Komunikasi dan Informatika menghadirkan layanan Call Center 112.

Melalui satu panggilan, masyarakat kini bisa meminta bantuan darurat dengan lebih mudah dan cepat.

Apa Itu Call Center 112?

Call Center 112 adalah nomor panggilan darurat yang dapat diakses oleh masyarakat seluruh Indonesia selama 24 jam.

Layanan gratis dari Kementerian Komunikasi dan Informatika ini sudah tersedia sejak tahun 2015 dan bisa dihubungi meski ponsel dalam keadaan terkunci atau tanpa pulsa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016, layanan panggilan 112 diperuntukkan bagi 7 keadaan darurat, yaitu:

Kebakaran

Kerusuhan

Kecelakaan

Bencana Alam

Penanganan masalah kesehatan

Gangguan keamanan dan ketertiban umum

Keadaan darurat lainnya

Layanan nomor darurat ini telah terhubung ke berbagai layanan darurat lainnya, seperti 110 (Polisi), 113 (Pemadam Kebakaran), 119 (Ambulans).

Jadi, masyarakat hanya perlu mengingat satu nomor ini untuk mendapatkan bantuan darurat dengan cepat.

Daftar Nomor Telepon Darurat Indonesia

Daftar Nomor Telepon Darurat Indonesia (Foto: ChatGPT)

Layanan Panggilan Darurat: 112 Nomor Kepolisian: 110 Pemadam Kebakaran: 113 atau 1131 Ambulans/Kemenkes: 118 atau 119 Jasa Marga: 14080 PLN: 123 Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas): 115 Badan Nasional Penanggulangan Bencana: 117 Posko Bencana Alam: 129 BPJS Kesehatan: 1-500-400

Nomor Darurat Lainnya yang Penting Dicatat

Selain kontak darurat di atas, ada beberapa nomor penting lainnya yang harus diketahui:

1. Komnas HAM (021-3925239)

Layanan pengaduan dan perlindungan bagi masyarakat yang mengalami pelecehan, diskriminasi, atau penyiksaan yang menimbulkan rasa sakit.

2. Komnas Perempuan (021-3903963)

Layanan pengaduan dan perlindungan khusus perempuan yang mengalami kekerasan, seperti kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, hingga pelecehan.

3. KPAI (021-31901556)

Layanan pengaduan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk melindungi anak-anak yang mengalami kekerasan, ketidakadilan dan diabaikan.

Panduan Menghubungi Nomor Darurat

Agar petugas call center dapat memahami situasi dan memberikan bantuan dengan cepat, berikut adalah beberapa panduan yang perlu diikuti saat menghubungi nomor darurat:

1. Tetap Tenang

Hal yang sangat wajar bagi seseorang merasa panik hingga kesulitan berpikir jernih di tengah kondisi krisis.

Namun, cobalah untuk menenangkan pikiran dan tetap tenang, agar bisa menyampaikan informasi secara jelas dan akurat, sehingga petugas bisa merespons laporan dengan lebih cepat.

2. Perhatikan Kondisi Darurat

Jika kondisi darurat terjadi di daerah yang tidak diketahui, jangan panik.

Berikan informasi lokasi Anda dengan menyebutkan patokan terdekat, seperti nama gedung, toko, persimpangan jalan, atau tanda mencolok lainnya yang bisa memudahkan tim penyelamat menemukan posisi Anda.

3. Ajarkan Anak-Anak tentang Kontak Darurat

Keadaan darurat tidak mengenal waktu, tempat, atau usia. Oleh karena itu, para orang tua diharapkan untuk mulai memperkenalkan nomor darurat kepada anak-anak sejak dini.

Selain menghafal nomor telepon darurat, ajarkan juga mereka untuk mengingat informasi dasar seperti alamat rumah dan nama lengkap orang tua, sehingga ketika mereka berada di kondisi genting, anak bisa memberikan identitas pribadinya kepada petugas.