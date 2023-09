NONA dan 15 Merek Lokal Indonesia Tampil diTimes Square New York

NONA, sebuah brand fashion perempuan yang didirikan oleh Andani Agni Putri menjadi salah satu brand dari 16 merek lokal Indonesia yang terpilih dan muncul di videotron Times Square New York.



"Sebuah kebanggaan bagi NONA untuk bisa mejeng di Times Square New York," kata Andani, Brand Founder Nona, Jakarta, Jumat, (20/08/2021).



Kesempatan ini tentunya tidak lepas dari peran Hypefast, yang selama ini telah menjadi mitra yang membantu Nona, sebuah brand lokal, untuk tumbuh dan membesarkan skala bisnis yang lebih luas.



Andani memilih berani menentukan karirnya pada 2017 untuk terjun di dunia fashion.



Dia adalah lulusan S2 engineer, yang memiliki pengalaman delapan tahun bekerja di dunia perminyakan dan gas.



Titik jenuh bekerja di dunia tersebut ternyata melahirkan ide besar untuk membangun merek lokal, NONA.



Ketertarikannya di dunia desain dan fashion membuatnya semakin mantap untuk membuat pakaian loose wear.



Baru-baru ini Hypefast mengumumkan akan melakukan investasi ke 10 brand lokal terpilih dengan target pendanaan Rp 50 miliar per brand di semester kedua 2021 ini.



Brand-brand yang dicari adalah dengan kriteria memiliki omset minimal Rp 500 juta per bulan dan mayoritas penjualan di kanal online seperti marketplace, website atau media sosial.



16 Brand Tampil di Times Square New York



Kemunculan enam belas brand di Times Square New York ini difasilitasi oleh Hypefast, sebuah perusahaan rintisan yang didirikan oleh mantan CMO Lazada Indonesia, Achmad Alkatiri, dengan fokus memberikan investasi dan membantu mendorong pertumbuhan brand Indonesia.



“Buat kami ini semacam teaser. Hypefast menargetkan untuk membawa brand-brand lokal ke pasar global dengan cara yang lebih efektif dan scalable pada akhir tahun 2022 nanti. Saat ini fokus kami mempersiapkan infrastruktur dan akses, sehingga bisa jadi solusi jangka panjang,” ujar Achmad Alkatiri, Founder dan CEO Hypefast.



Dukungan Kemenparekraf



Kemenparekraf mendukung penuh berbagai inisiatif yang dapat memajukan brand lokal untuk melakukan perluasan pasar dan dapat bersaing di pasar global.



"Dengan terus mengedepankan strategi inovasi dan kolaborasi seperti ini, saya yakin Wonderful Indonesia bersama Hypefast, dapat membawa sektor ekonomi kreatif Indonesia semakin berkibar dan akhirnya akan menarik minat wisata tidak hanya masyarakat Amerika namun juga negara lainnya mengingat New York merupakan trend setter dunia”, ujar Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia.



“Ini merupakan sebuah langkah nyata dari penandatanganan MOU antara Kemenparekraf dan Hypefast pada tanggal 21 Juli 2021 lalu. Ke depan, saya berharap kerja sama ini akan mampu meningkatkan confidence brand lokal agar makin kreatif berkarya, sehingga mampu membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya dan membantu pemulihan ekonomi nasional” ungkapnya.