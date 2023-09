Novak Djokovic Masih Tetap Nomor Satu Dunia

(Financial Times)

Petenis Serbia Novak Djokovic bertahan di peringkat satu dunia dalam daftar ranking terbaru yang dirilis ATP, Senin (14/2/2022), dibayangi Daniil Medvedev dan Alexander Zverev yang masing-masing menempati posisi kedua dan ketiga.

Namun, petenis Rusia Medvedev berpeluang besar menggeser singgasana Djokovic --yang dalam dua tahun terakhir ini selalu mendominasi peringkat teratas ATP-- pada bulan ini.

Mengutip AFP, Djokovic dijadwalkan tampil di Dubai, sedangkan Medvedev bakal bertanding di Mexico Open di Acapulco yang akan digelar pada pekan yang bersamaan.

Jika Medvedev menjuarai turnamen level ATP 500 tersebut, maka runner-up di Australian Open 2022 itu dipastikan akan menggusur Djokovic dan menjadi petenis nomor satu dunia pada 28 Februari nanti.

Sementara itu dalam daftar ranking ATP terbaru kali ini, tak ada yang berubah di posisi 10 besar. Namun petenis Kanada Felix Auger-Aliassime makin dekat menuju peringkat delapan dunia setelah menjuarai turnamen di Rotterdam akhir pekan lalu.

Petenis muda berusia 21 tahun itu memenangi gelar ATP pertamanya setelah mengandaskan petenis nomor empat dunia yang juga unggulan teratas Stefanos Tsitsipas, 6-4, 6-2.

Petenis AS Taylor Fritz naik dua peringkat ke posisi 17 setelah capaian perempat final dia di Dallas Open, yang akhirnya dimenangi Reilly Opelka yang naik tiga peringkat menuju 20 besar.

Berikut daftar peringkat 20 besar ATP per 14 Februari 2022:

1. Novak Djokovic (SRB) 10875 poin2. Daniil Medvedev (RUS) 96353. Alexander Zverev (GER) 78654. Stefanos Tsitsipas (GRE) 73555. Rafael Nadal (ESP) 68756. Matteo Berrettini (ITA) 50187. Andrey Rublev (RUS) 47008. Casper Ruud (NOR) 40659. Félix Auger-Aliassime (CAN) 401810. Jannik Sinner (ITA) 342911. Hubert Hurkacz (POL) 333612. Denis Shapovalov (CAN) 293013. Cameron Norrie (GBR) 291014. Diego Schwartzman (ARG) 2655 (+1)15. Aslan Karatsev (RUS) 2633 (-1)16. Roberto Bautista Agut (ESP) 2380 (+1)17. Taylor Fritz (USA) 2310 (+2)18. Pablo Carreño (ESP) 2265 (-2)19. Christian Garín (CHI) 2193 (+1)20. Reilly Opelka (USA) 2051 (+3)