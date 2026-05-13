Nyaris Rampung! Hunian Senen Capai 99 Persen, Solusi Cepat bagi Warga Bantaran Rel

PT Hutama Karya mencatat hingga 28 April 2026 progres pembangunan Hunian Senen mencapai 99,04 persen. (Foto: Dok. Hutama Karya)

Ukuran Font Kecil Besar

Komitmen pemerintah untuk menghadirkan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah di jantung ibu kota menemui titik terang. PT Hutama Karya (Persero) melaporkan progres pembangunan Hunian Senen telah menyentuh angka 99,04 persen per 28 April 2026.

Proyek yang menjadi tindak lanjut langsung dari Instruksi Presiden Prabowo Subianto ini menargetkan penyelesaian total pada 15 Juni 2026. Namun, melihat ritme kerja di lapangan, hunian bagi warga Kelurahan Kramat, Senen, Jakarta Pusat ini berpotensi rampung lebih awal dari jadwal.

Ritme Kerja 24 Jam demi Solusi Kemanusiaan

Plt. Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Hamdani, menegaskan bahwa percepatan ini bukan sekadar mengejar tenggat waktu konstruksi. Ada misi kemanusiaan di balik pengerjaan Huntara (Hunian Sementara) ini.

“Percepatan pembangunan bukan sekadar soal mengejar tanggal selesai, tetapi bagaimana menghadirkan solusi yang lebih cepat bagi masyarakat yang selama ini tinggal di bantaran rel,” ujar Hamdani dalam keterangan resminya dikutip Rabu (13/5/2026).

Untuk memastikan kualitas tetap terjaga di tengah akselerasi, Hutama Karya menerapkan sistem kerja 24 jam dengan pengendalian mutu yang ketat. Ratusan pekerja dikerahkan guna memastikan hunian seluas 1,61 hektare milik InJourney Airports ini aman dan berkelanjutan.

Kolaborasi Lintas Sektor: Danantara dan Kementerian PKP

Akselerasi proyek ini juga sejalan dengan arahan Kepala Badan Pengelola (BP) BUMN sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria, serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait. Kolaborasi pemerintah dan BUMN ini menjadi bukti nyata keseriusan negara dalam menata kawasan pusat kota yang lebih tertata dan manusiawi.

Sebanyak 324 unit hunian telah disiapkan. Setiap unit dirancang dengan ukuran 4,5 x 4,5 meter, lengkap dengan fasilitas dasar seperti tempat tidur dan lemari, sehingga warga bisa langsung menempati hunian dengan layak.

Fasilitas Komunal dan Keamanan Berlapis

Meski berstatus hunian sementara, aspek kenyamanan dan keamanan tidak dikesampingkan. Hunian Senen dilengkapi dengan berbagai fasilitas komunal, mulai dari ruang berkumpul warga, dapur bersama, area cuci, hingga toilet yang terpisah antara pria dan wanita.

Tak hanya itu, ruang terbuka hijau dan area bermain anak juga tersedia untuk menunjang interaksi sosial. Dari sisi keamanan, pengelola menerapkan one gate system yang didukung dengan pengawasan CCTV di berbagai titik strategis.

“Kami ingin Hunian Senen menjadi contoh bagaimana akselerasi pembangunan yang terukur dapat menghadirkan perubahan nyata bagi warga dalam waktu singkat,” tutup Hamdani.

Langkah ini diharapkan menjadi benchmark bagi penataan kawasan perkotaan jangka panjang yang lebih aman, tertib, dan menghargai harkat hidup masyarakat kecil.