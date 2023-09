Obligasi AS Bikin Emas Antam Terjun Bebas, Waktunya Borong

Emas Antam naik Rp12 ribu per gram menjadi Rp1.012.000 per gram, Jakarta, Rabu (21/12/2022). (Foto: Antara).

Bagi yang ingin berburu emas, mungkin sekarang waktu yang tepat. Lantaran harga emas PT Aneka Tambang (Persero/Antam) Tbk, merosot Rp14 ribu menjadi Rp985 ribu per gram.

Bagi yang ingin buyback atau menjual kembali emas batangannya, harga merosot Rp14.000 menjadi Rp889.000 per gram. Mengutip dari laman logammulia.com, Selasa (29/3/2022), emas Antam terkecil seberat 0,5 gram, dibanderol Rp549.500. Sedangkan untuk satuan 5 gram dihargai Rp4.770.000, 10 gram Rp9.485.000.

Sedangkan untuk emas seberat 50 gram dibanderol Rp47.095.000. Yang lebih gede lagi yakni ukuran 500 gram dan 1.000 gram masing-masing dibanderol Rp469.820.000 dan Rp939.600.000.

Sekedar informasi, harga emas Antam tersebut berlaku di kantor Antam Pulogadung, Jakarta. Sesuai dengan PMK No. 34/PMK 10/2017, setiap pembelian emas batangan kena PPh 22 sebesar 0,9%. Jika ingin mendapatkan diskon pajak menjadi 0,45%, sertakan NPWP dalam setiap kali transaksi.

Terjun bebasnya harga emas di dalam negeri, tentu saja ada kaitannya dengan harga emas dunia yang memang merosot. Lantaran tertekan tingginya imbal hasil obligasi AS atau US Treasury 10 tahun, serta menguatnya mata uang US$.

Pada perdagangan Selasa (29/3/2022), harga emas di pasar spot turun 1,2 persen menjadi US$1.933,12 per troy ounce. Sementara harga emas berjangka Comex New York Exchange turun 0,7 persen menjadi US$1.939,80 per troy ounce.

Pelaku pasar memperkirakan masih ada peluang kenaikan suku bunga AS sebesar 50 basis poin (bps) pada Mei 2022, setelah pada bulan ini terjadi kenaikan 25 basis menjadi kisaran 0,25 persen-0,5 persen.