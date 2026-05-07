OCHA: Ribuan Korban Amputasi di Gaza Harus Antre 5 Tahun demi Kaki Palsu

Para pekerja kemanusiaan memperingatkan tentang minimnya perawatan prostetik dan rehabilitasi bagi para penyandang amputasi di Jalur Gaza. (Foto: Anadolu Agency/Ahmed Jihad Ibrahim Al-Arini)

Badai krisis kemanusiaan di Jalur Gaza kian menyayat hati. Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) membunyikan alarm bahaya terkait kolapsnya sistem perawatan medis, khususnya minimnya ketersediaan alat bantu prostetik dan rehabilitasi bagi ribuan korban amputasi akibat perang.

Berdasarkan laporan OCHA yang dikutip Kamis (7/5/2026), tercatat lebih dari 6.600 penyandang amputasi di Gaza yang sangat membutuhkan perawatan prostetik. Fakta yang lebih memilukan, satu dari lima korban amputasi tersebut adalah anak-anak yang kehilangan anggota tubuh mereka sejak konflik memanas pada Oktober 2023.

Cuma Ada 8 Teknisi Prostetik

Di tengah lonjakan pasien yang begitu masif, fasilitas medis di Gaza justru lumpuh. OCHA mengungkapkan bahwa saat ini hanya tersisa delapan teknisi prostetik yang beroperasi untuk menangani ribuan korban.

"Dengan kekurangan parah tenaga spesialis dan pembatasan masuknya bahan prostetik ke wilayah itu, dibutuhkan waktu lima tahun atau lebih untuk memenuhi kebutuhan saat ini. Itu pun dengan asumsi tidak ada lagi kasus amputasi baru ke depannya," tegas perwakilan OCHA mengutip laporan para mitra medis di lapangan.

Kondisi ini menuntut intervensi global sesegera mungkin. OCHA mendesak pengiriman teknisi prostetik internasional, perluasan kapasitas bengkel pembuatan alat bantu, serta pencabutan pembatasan material medis yang hingga kini masih dicegat oleh otoritas Israel.

Bantuan Darurat Terganjal Blokade

Sementara itu, Koordinator Bantuan Darurat PBB, Tom Fletcher, menegaskan bahwa komunitas kemanusiaan terus berpacu dengan waktu untuk menyelamatkan nyawa jutaan warga Palestina di Gaza yang terancam kelaparan dan wabah penyakit.

Melalui unggahannya di platform X pada akhir pekan lalu, Fletcher memaparkan bahwa badan dunia tersebut telah menyalurkan bantuan berupa tenda darurat, bahan penutup, hingga perlengkapan tidur kepada hampir 4.500 rumah tangga.

Di Khan Younis, beberapa tempat penampungan darurat terpaksa dibangun menggunakan bahan seadanya. "Penampungan ini dibuat dari bahan-bahan yang tersedia seperti terpal plastik untuk memberikan solusi cepat bagi keluarga yang mengungsi," urai Fletcher.

Ia menambahkan, kualitas tempat penampungan ini baru bisa ditingkatkan jika material bangunan yang dibatasi oleh Israel akhirnya diizinkan masuk ke Gaza.

Ancaman Wabah Penyakit Mengintai

Selain krisis fisik akibat luka perang, kondisi sanitasi yang memburuk di kamp-kamp pengungsian memunculkan ancaman baru. Para pekerja medis di lapangan mulai melaporkan lonjakan kasus penyakit menular.

"Mitra kesehatan kami sangat mengkhawatirkan merebaknya penyakit kulit dan masalah medis lainnya yang dipicu oleh kondisi sanitasi buruk, serta keberadaan hama dan hewan pengerat di area pengungsian," pungkas Fletcher.