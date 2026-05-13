OJK Umumkan Nama Terpilih Direksi BEI 22 Juni

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi dalam konferensi pers di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Rabu (13/5/2026) . (Foto: Antara/Bayu Saputra)

Teka-teki siapa yang akan menakhodai Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk periode 2026-2030 segera memasuki babak akhir. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan bahwa hasil uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) para calon direksi akan diumumkan ke publik paling lambat pada 22 Juni 2026.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, menegaskan bahwa proses seleksi sudah mulai berjalan. Tim penguji telah melaksanakan fit and proper test perdana pada Selasa (12/5/2026) untuk menyaring paket-paket yang masuk.

Penentuan Tujuh Hari Sebelum RUPST

Sesuai regulasi yang berlaku, OJK wajib menginformasikan tujuh nama terpilih paling lambat tujuh hari sebelum pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST). Mengingat RUPST BEI dijadwalkan berlangsung pada 29 Juni, maka batas akhir pengumuman jatuh pada 22 Juni mendatang.

"Paling lambat 22 Juni sudah akan diinformasikan kepada publik melalui media juga," ujar Hasan Fawzi saat ditemui di Jakarta.

Langkah ini diambil untuk memastikan transparansi dan memberikan waktu bagi para pemegang saham serta pelaku pasar untuk mencermati susunan direksi baru sebelum disahkan dalam RUPS.

Persaingan Sengit Empat Paket Calon

Saat ini, sedikitnya empat paket calon direksi BEI tengah bertarung dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan di OJK. Kontestasi kali ini diramaikan oleh sejumlah nama besar yang sudah lama malang melintang di industri pasar modal Tanah Air.

Dua sosok kuat, yakni PJS Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik dan Direktur Utama KPEI Iding Pardi, mengonfirmasi bahwa mereka tengah mengikuti rangkaian proses di OJK. Keduanya hadir memenuhi panggilan komite seleksi pada Selasa guna memaparkan visi dan misi mereka dalam memimpin bursa ke depan.

Tak hanya mereka, nama Oki Ramadhana yang kini menjabat sebagai Direktur Utama Mandiri Sekuritas sekaligus Komisaris Utama BEI, juga menyatakan diri masuk dalam bursa pencalonan. Oki menegaskan partisipasinya merupakan bentuk kontribusi untuk membantu negara dalam memperkuat infrastruktur pasar modal.

Menanti Gebrakan Nakhoda Baru

Selain tiga nama di atas, santer terdengar kabar bahwa Laksono Widodo juga ikut dalam bursa pencalonan, meskipun konfirmasi resmi terkait keikutsertaannya masih ditunggu.

Pemilihan direksi kali ini menjadi sangat krusial di tengah upaya Indonesia memperkuat pasar karbon dan memperdalam likuiditas pasar modal. Siapa pun tujuh nama yang terpilih nantinya, publik berharap nakhoda baru BEI mampu membawa bursa Indonesia bersaing lebih kompetitif di kancah regional maupun global pada periode 2026-2030.