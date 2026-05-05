Ombudsman Puji dan Beri Apresiasi Kualitas Layanan Kemensos

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menerima kunjungan anggota Ombudsman Republik Indonesia Maneger Nasution dalam agenda temu dengar di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Selasa (5/5/2026). Pertemuan membahas tindak lanjut rekomendasi Ombudsman serta penguatan sinergi pengawasan pelayanan publik, termasuk Program Strategis Nasional Sekolah Rakyat. (Dokumentasi: Biro Humas Kemensos / Rachmat Aditya)

Ombudsman Republik Indonesia mengapresiasi kinerja layanan publik Kementerian Sosial. Seluruh saran perbaikan yang diberikan juga mendapat respons memuaskan.

"Kami menyampaikan selamat buat Gus Menteri dan jajaran yang dalam penilaian kita lima tahun terakhir salah satu K/L yang kita anggap sangat proaktif dan semua rekomendasi Ombudsman terutama tindakan-tindakan rekomendasi kita untuk melakukan perbaikan relatif kementerian ini terdepan dalam pandangan kita,” ujar anggota Ombudsman RI Maneger Nasution kepada Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul.

Pernyataan tersebut disampaikan usai acara temu dengar terkait peningkatan kualitas pelayanan publik di kantor Kemensos, Selasa (5/5/2026). Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Sekretaris Jenderal Robben Rico, serta Plt Inspektur Jenderal Dody Sukmono.

Kunjungan Ombudsman ini merupakan bagian dari upaya untuk mengetahui sejauh mana implementasi saran dan masukan yang telah diberikan, khususnya dalam penyelenggaraan program strategis nasional Sekolah Rakyat.

Maneger memaparkan, dalam penilaian Ombudsman tahun 2025, Kemensos meraih nilai 87,27 dengan kategori kualitas pelayanan “Baik” dan opini kualitas tinggi.

“Ini kalau kita di kampus, 87 dua tingkat di bawah kepatuhan. Jadi mempertahankan, apalagi beliau tadi komitmennya untuk menaikkan itu. Itu saya kira luar biasa,” katanya.

Gus Ipul menyambut positif capaikan jajarannya. Dia menegaskan bahwa seluruh rekomendasi Ombudsman telah ditindaklanjuti untuk memperkuat kualitas layanan.

“Setiap hasil rekomendasi dari Ombudsman kita tindaklanjuti dalam bentuk pembuatan regulasi atau merevisi regulasi, aturan-aturan yang ada di lingkungan Kementerian Sosial untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat. Yang kedua, untuk melakukan pencegahan adanya penyimpangan, penyalahgunaan wawenang, atau juga termasuk di dalamnya adalah pencegahan korupsi,” jelasnya.

Ia menambahkan, dari berbagai tindak lanjut tersebut, kinerja pelayanan terus mengalami perbaikan. “Belum sempurna, tapi terus meningkat," katanya.

Lebih lanjut, Gus Ipul menjelaskan bahwa terdapat tujuh saran perbaikan utama dari Ombudsman terkait penyelenggaraan Sekolah Rakyat yang telah ditindaklanjuti, mulai dari penguatan dasar hukum, standarisasi pelayanan, penguatan kelembagaan, hingga pengembangan sistem monitoring berbasis LMS (Learning Management System) dan DTSEN.

“Ini saran dan perbaikan Ombudsman tahun lalu yang kita sudah kerjakan. Ada tujuh poin. Semuanya kita tindak lanjuti. Meskipun belum semuanya 100 persen tapi sudah kita tindak lanjuti,” terangnya.

Ke depan, Ombudsman dan Kemensos sepakat terus memperkuat kerja sama, salah satunya melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU).

“Nah karena itu kami tadi bersepakat untuk menidaklanjuti program ini dan dalam waktu dekat kita akan buat juga MoU dengan Kementerian Sosial dan Alhamdulillah selama ini meskipun belum ada seperti yang sampaikan oleh Pak Menteri tadi belum ada MoU tapi kita sudah bekerja luar biasa kerjasama yang sangat positif,” ujar Maneger Nasution.

Gus Ipul juga menegaskan bahwa kerja sama tersebut akan memperkuat sistem pelayanan sosial ke depan.

“Ke depan kerja sama ini akan kami tindak lanjuti dengan membuat MoU dan sekaligus membuat roadmap ke depan bagaimana pelayanan di lingkungan Kementerian Sosial dan juga tentu dengan daerah bisa seiring sejalan,” katanya.

MoU tersebut diproyeksikan untuk memudahkan sinergi dalam pelaksanaan tugas, khususnya dalam penyelesaian laporan masyarakat dan pencegahan maladministrasi, sekaligus memperkuat pengawalan Program Strategis Nasional (PSN) Sekolah Rakyat yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.