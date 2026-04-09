'Omon-omon' Swasembada Pangan, DPR Kritisi Maraknya Peredaran Gula Rafinasi Impor

Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PKB Nasim Khan dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan PT KAI, Rabu (20/8/2025).(Foto: inilah.com/ Diana Rizky/Tangkapan Layar)

Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PKB, Nasim Khan, mengaku geregetan dengan masih maraknya peredaran gula rafinasi impor yang semakin menekan petani tebu lokal dan industri gula nasional.

Pernyataan itu disampaikan Nasim dalam rapat kerja bersama sejumlah kementerian dan BUMN sektor pangan di Gedung Nusantara DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (8/4).

Nasim mengapresiasi kehadiran sejumlah menteri terkait perdagangan dan perindustrian, serta sejumlah BUMN sektor pangan yang hadir dalam rapat tersebut. Selanjutnya, ia menyayangkan persoalan gula rafinasi yang telah berlarut-larut tanpa penyelesaian yang konkret.

“Pertemuan hari ini sangat lengkap dan luar biasa. Tapi persoalan ini sudah belasan tahun dibahas tanpa solusi nyata. Saya berharap kali ini benar-benar ada hasil yang dirasakan langsung oleh rakyat,” ujar Nasim di Jakarta, dikutip Kamis (9/4/2026).

Ia menekankan pentingnya menjalankan kebijakan secara konsisten, terutama terkait kewajiban importir gula rafinasi untuk memiliki kebun tebu sebagai bagian dari penguatan produksi dalam negeri.

Menurutnya, kebijakan impor yang tidak terkendali justru menjadi ancaman serius bagi petani tebu lokal.

“Kalau impor dibiarkan tanpa kontrol, sama saja dengan mematikan petani tebu secara perlahan. Memang impor memberikan keuntungan cepat, tetapi dampaknya sangat besar terhadap keberlangsungan industri gula nasional,” tegasnya.

Nasim juga menyoroti kondisi di lapangan, di mana masih ditemukan gula yang tidak terserap secara optimal, sehingga memicu penumpukan di sejumlah BUMN, seperti PTPN dan SGN. Hal ini menunjukkan adanya persoalan serius dalam tata kelola produksi dan distribusi gula nasional.

Selain itu, ia menyinggung kebijakan tarif impor nol persen untuk produk tertentu, seperti etanol, yang dinilai justru membuat pabrik dalam negeri tidak mampu bersaing.

“Ketika impor dibuka lebar dengan tarif nol persen, pabrik dalam negeri menjadi tidak berjalan. Banyak yang tidak bisa menggiling tebu. Ini fakta yang terjadi di lapangan,” ujarnya.

Nasim menegaskan bahwa Indonesia harus segera memperkuat arah kebijakan menuju swasembada gula. Ia berharap Presiden Prabowo Subianto dapat mengorkestrasi sinergi lintas sektor untuk mencapai target tersebut.

Legislator asal Jawa Timur itu meminta kementerian terkait untuk tidak hanya membuat regulasi, tetapi juga memastikan implementasi di lapangan berjalan dengan tegas dan konsisten.

“Regulasi sudah ada, sistem sudah jelas. Yang dibutuhkan sekarang adalah keberanian untuk menegakkan aturan,” katanya.

Nasim juga menyoroti berbagai persoalan di tubuh PTPN, termasuk skema kerja sama operasi (KSO) yang belum tuntas, serta konflik agraria yang masih terjadi di sejumlah wilayah.

Ia mengungkapkan adanya insiden pembakaran gedung PTPN di kawasan Ijen, Bondowoso, sebagai bukti nyata konflik yang belum terselesaikan.

“Konflik ini nyata terjadi di lapangan, bahkan sampai terjadi pembakaran. Ini tidak boleh dibiarkan. Penyelesaian konflik antara PTPN dan masyarakat harus segera dilakukan secara adil dan tuntas,” tegasnya.

Nasim juga mengingatkan agar penyelesaian konflik mengacu pada regulasi yang berlaku, termasuk Perpres Nomor 5 Tahun 2025 tentang penertiban kawasan hutan dan perkebunan, serta tidak menyudutkan pemerintah daerah maupun masyarakat.

Ke depan, kata Nasim, Panitia Khusus (Pansus) Agraria perlu didorong untuk menyelesaikan berbagai persoalan lahan yang hingga kini masih bermasalah, termasuk ratusan ribu hektare lahan sawit yang belum memiliki HGU.

“Ini ironi. Sektor yang seharusnya menghasilkan puluhan triliun justru hanya mencatatkan sekitar Rp6 triliun dan terus merugi. Ini harus segera dibenahi secara serius,” pungkasnya.