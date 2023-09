One Way Arah Jakarta Mulai Pukul 13.00 WIB, Pagi Ini Satu Arah Menuju Puncak

One way menuju Puncak - Antara

Polres Bogor menjadwalkan lalu lintas satu arah atau one way arah Jakarta mulai pukul 13.00 WIB. Pagi ini, Jumat (6/5/2022), polisi memberlakukan one way menuju Puncak.

"Arus lalu lintas yang menuju ke arah Puncak hari ini cukup padat. Sekarang sedang berlangsung pemberlakuan one way. Saat ini arus kendaraan seluruhnya mengarah ke Puncak," kata Kapolres Bogor AKBP Imam Imanuddin, Jumat (6/5/2022).

Sebelumnya, kendaraan menuju Puncak sempat tertahan di Simpang Gadog selama kurang lebih 2 jam karena proses sterilisasi lalu lintas dari Puncak.

One way arah Puncak pagi ini diberlakukan secara situasional. Namun Polres Bogor berencana memberlakukan sistem one way arah Jakarta pada pukul 13.00 WIB.

"Kita lihat situasi lalu lintas di Puncak ya, tapi kita akan kembali memberlakukan one way tapi untuk arah Jakarta nanti siang, pukul 13.00 WIB," pungkas Imam.