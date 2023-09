One Way di Cipali Diperpanjang, Ini Rute Alternatifnya

Sambut Arus Balik, Tol Cipali Siapkan Sistem One Way (Foto: Antara)

Jasa Marga memperpanjang pemberlakuan One Way Tol Cipali. Para pengguna jalan dari Cikampek menuju arah Jakarta akan dialihkan ke Kota Bukit Indah, Purwakarta, Jawa Barat.

Dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (20/4/2023), dijelaskan bahwa para pengendara yang ingin masuk kembali ke Jalan Tol Jakarta-Cikampek arah Jakarta bisa melalu Gerbang Tol Kalihurip 2.

Terkait hal ini, Jasa Marga mengimbau pengendara mengikuti rambu serta arahan petugas di lapangan. Jasa Marga juga mengingatkan agar pengendara memastikan saldo e-Toll dan bahan bakar minyak (BBM).

"Jasa Marga mengimbau pengguna jalan agar selalu berhati-hati dalam berkendara, patuhi rambu-rambu dan ikuti arahan petugas di lapangan. Pastikan kecukupan perbekalan, saldo uang elektronik dan BBM sebelum memasuki jalan tol agar perjalanan lebih nyaman," jelas keterangan Jasa Marga.

Jasa Marga juga menyampaikan pengendara dapat memantau kondisi lalu lintas terkini melalui aplikasi Travoy. Serta, lanjutnya, dapat menghubungi call center Jasa Marga.

"Pantau kondisi lalu lintas melalui CCTV real time di jalan tol melalui aplikasi Travoy. Informasi lalu lintas terkini dan permintaan pelayanan lalu lintas juga bisa didapatkan melalui One Call Center Jasa Marga di nomor 14080, Twitter @PTJASAMARGA, aplikasi Travoy dan media sosial resmi Jasa Marga," jelas Jasa Marga.

Sebelumnya, Sebelumnya polisi menyampaikan rekayasa lalu lintas satu arah atau one way Tol Cipali Jawa Barat hingga Jawa Tengah, dalam rangka memperlancar arus mudik Lebaran 2023, berlanjut hingga tengah malam nanti. Seperti diketahui, semula one way dijadwalkan berakhir siang hari ini.

"Rekayasa lalu lintas one way di hari ketiga mudik, yang dijadwalkan selesai pada pukul 12.00 WIB hari ini, Kamis (20/4/2023), masih akan terus dilanjutkan," kata Kabag Ops Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri, Kombes Eddy Djunaedi, dalam keterangan tertulis, (20/4/2023).