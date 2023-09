Onic Esports dan RRQ Hoshi Wakili Indonesia di MSC Mobile Legends 2022

Dua wakil Indonesia Onic Esports dan RRQ Hoshi akan memulai pertarungan di Mobile Legends: Bang-Bang Southeast Asia Cup (MSC) 2022 hari ini, Sabtu (11/06/2022).

RRQ Hoshi berhasil mengantongi tiket sebagai wakil tim Merah Putih di ajang tingkat Asia Tenggara itu setelah menjuarai turnamen nasional Mobile Legends Profesional Profesional (MPL) Season 9 pada April, mengalahkan Onic Esports yang keluar sebagai runner-up.

Situs resmi MSC 2022 menyebut bahwa RRQ Hoshi adalah salah satu tim yang di takuti di MPL Indonesia dan telah memenangi berbagai gelar MPL Indonesia dan telah menunjukkan dominasinya setiap musim. Jungler menjadi kunci dari kekuatan RRQ Hoshi.

"Satu yang harus diwaspadai, tetapi sulit dikalahkan," tulis situs MSC 2022.

Baca Juga: Menparekraf Sandiaga Puji RRQ Mabar High School Competition Dorong Ekonomi Kreatif

RRQ Hoshi turun dengan Alberttt sebagai jungler, Vyn sebagai Roamer, R7 sebagai Exp Laner, Clay sebagai Mid Laner, Skylar sebagai Gold Laner dan Lemon sebagai Gold Laner 2.

Sementara itu, Onic Esports, menurut situs resmi MSC 2022, merupakan salah satu tim terkuat di lanskap Mobile Legends profesional. Tim yang memenangi MPL Indonesia Season 3 dan Season 8 itu disebut menjadi salah satu tim yang paling cepat beradaptasi dalam perubahan meta, dan setiap posisi menguasai berbagai macam hero.

Berusaha mengulang keberhasilannya pada 2019 saat menjuarai MSC, Onic Esports menurunkan Butsss sebagai Exp Laner, CW sebagai Gold Laner, Kiboy sebagai Roamer, Drian sebagai Mid Laner, Samoht sebagai Core dan Sanz sebagai jungler 2.

Onic Esports berada di Grup A bersama Falcon Esports dari Myanmar dan Todak dari Malaysia. Sementara, RRQ Hoshi bersiap di Grup C untuk mengumpulkan poin menjadi pemuncak grup di antara Omega Esports dari Filipina dan Idontsleep dari Thailand.

Baca Juga: Turnamen eSports Bergengsi Ragnarok Stars 2023 Kualifikasi Nasional Resmi Dibuka

Berikut hasil drawing fase grup.Grup AFalcon Esports (Myanmar)Todak (Malaysia)Onic Esports (Indonesia)

Grup BRSG SG (Singapura)See You Soon (Kamboja)RSG PH (Filipina)

Grup COmega Esports (Filipina)RRQ Hoshi (Indonesia)Idontsleep (Thailand)

Grup DEVOS SG (Singapura)Orange Esports (Malaysia)Impunity KH (Kamboja)

Baca Juga: FIFA Mobile Indonesia Cari Tim Terbaik di Nusantara Community Exhibition

Berikut jadwal pertaningan MSC 2022 fase grup, Sabtu (11/6).

Todak Malaysia vs Falcon Esports pukul 11.00 WIBRSG Filipina vs See You Soon pukul 12.30 WIBFalcon Esports vs ONIC Esports pukul 14.00 WIBSee You Soon vs RSG Singapura pukul 15.30 WIBONIC Esports vs Todak Malaysia pukul 17.00 WIBRSG Singapura vs RSG Filipina pukul 18.00 WIB